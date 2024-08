© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Während des heftigen Ausverkaufs am Montag haben institutionelle Investoren US-Einzelaktien in einem Tempo gekauft, das seit März nicht mehr gesehen wurde. Spricht jetzt alles für einen schnellen Rebound?Laut Daten von Goldman Sachs haben Profis netto 14 Milliarden US-Dollar in Aktien investiert, wie eine separate Analyse von JPMorgan zeigt. Der Ausverkauf führte zu einem Rückgang des S&P 500 Index um 3 Prozent. Dass professionelle Händler den schlimmsten Tag des Jahres nutzten, um wieder einzusteigen, stärkt die bullishen Argumente, wonach die Volatilität eine Überreaktion auf wirtschaftliche Daten sei, die zwar schwächer werden, aber noch keine Rezession bestätigen. Der schnelle …