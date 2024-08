GEA konnte auch im zweiten Quartal 2024 die Profitabilität weiter steigern und die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand deutlich verbessern. Aufgrund der positiven operativen Entwicklung hob der Vorstand am 10. Juli 2024 den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 sowohl für die EBITDA-Marge als auch für den ROCE an. "Im ersten Halbjahr 2024 haben wir unsere Fähigkeit, auch in schwierigen Zeiten effizient und erfolgreich zu wirtschaften, erneut unter Beweis gestellt", sagt CEO Stefan Klebert. "Unsere Profitabilität stieg erneut deutlich an und das organische Umsatzwachstum entwickelte sich stabil. ...

