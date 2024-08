Ob der 5. August wirklich ein "Schwarzer Montag" war, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Fakt ist, dass es insbesondere in Japan zu erheblichen Kursabschlägen kam und dass die Stimmung weltweit in kürzester Zeit umgeschlagen ist. Das lässt sich am Fear & Greed Index ablesen, der auf "extreme Angst" gefallen ist oder auch am Volatilitätsindex, der das höchste Niveau seit dem Corona-Ausbruch im März 2020 erreicht hat.Natürlich macht an der Börse auch Stimmung die Kurse. Aber nicht nachhaltig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...