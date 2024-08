Nordex verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Kursanstieg an der Börse. Die Aktie des Windturbinenherstellers legte im XETRA-Handel um 3,2 Prozent zu und notierte bei 13,63 Euro. Dieser Aufschwung folgte auf die Bekanntgabe neuer Aufträge aus Frankreich. Das Unternehmen soll vier Anlagen des Typs N149/5.X für einen 22,8-MW-Windpark in Centre-Val-de-Loire sowie sechs Turbinen des Typs N163/5 für einen 34,4-MW-Windpark in Hauts de France liefern.

Positive Marktreaktion trotz Herausforderungen

Trotz des aktuellen Kursanstiegs liegt die Nordex-Aktie noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 15,77 Euro, das am 14. Mai 2024 erreicht wurde. Analysten sehen jedoch weiterhin Potenzial und prognostizieren im Durchschnitt einen fairen Wert von 19,03 Euro je Aktie. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, was das Vertrauen der Investoren in die Wachstumsstrategie des Unternehmens stärkt.

