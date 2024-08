Die Evotec SE erlebte am Mittwoch einen dramatischen Börsentag. Der Aktienkurs des Hamburger Biotechnologieunternehmens stürzte zeitweise um fast 40 Prozent ab und fiel auf einen Tiefstand von etwa 5 Euro. Dieser Einbruch folgte auf eine überraschende Gewinnwarnung, die das Unternehmen am Vorabend veröffentlicht hatte. Evotec musste seine Prognosen für Umsatz und operatives Ergebnis im Jahr 2024 deutlich nach unten korrigieren, was bei Anlegern und Analysten für Enttäuschung sorgte.

Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Firmenchef Christian Wojczewski räumte ein, dass das Unternehmen vor dringenden Herausforderungen stehe. Die schwache Umsatzentwicklung und hohe Betriebskosten belasten die Geschäftsergebnisse erheblich. Seit Jahresbeginn hat die Evotec-Aktie bereits über 60 Prozent an Wert verloren. Angesichts der aktuellen Entwicklungen bleibt abzuwarten, wie das Unternehmen diese Krise bewältigen und das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen kann.

