München (ots) -Vom 29. September bis zum 1. Oktober versammeln sich Europas vielversprechendste Start-ups und renommierteste Investor:innen in München. Mit dem Leitthema "Kickstart Europe" meldet sich das Start-up-Festival Bits & Pretzels (https://www.bitsandpretzels.com/) mit einer klaren Mission zurück: Gründer:innen und Investor:innen in Europa ermutigen und Chancen des europäischen Marktes aufzeigen. Unterstützt wird das Event von hochkarätigen Speaker:innen.Mut machen - auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten"Kickstart Europe" ist das Thema des diesjährigen Gründerfestivals. Für Andy Bruckschlögl, Bernd Storm vans Gravesande und Felix Haas, Gründer der Bits & Pretzels, ist der Claim mehr als nur ein Spruch. "Es ist ein Motivator, eine Perspektive und ein Stück weit auch ein Versprechen. Wir wollen Bewusstsein für das immense Potenzial lokaler Märkte und Ideen schärfen und auch bisher ungehörten Stimmen eine Bühne bieten", erklärt Andy Bruckschlögl. "Der Start-up-Markt hat schwere Monate hinter sich, besonders in Europa. Aber Krisen schaffen auch Räume und neue Möglichkeiten. Hier setzen wir an und bringen auf unserem Festival ein starkes, europäisches Netzwerk zusammen", ergänzt Bernd Storm vans Gravesande. Mit von der Partie sind hochrangige Vertreter:innen aus Politik und Wirtschaft, darunter Bundesfinanzminister Christian Lindner und Toto Wolff, CEO und Team Principal des Mercedes-AMG Petronas F1 Teams. Aus der internationalen Technologie- und Start-up-Szene werden Jarek Kutylowski, CEO des deutschen Unicorns DeepL, sowie Ilka Paananen, CEO des Spieleherstellers Supercell und Vorstandsmitglied von LEGO, vor Ort sein.Vielversprechendes Programm und Line-upMit über 100 bestätigten Speaker:innen blickt die Bits & Pretzels auf die vorsichtig aufstrebende Lage im Markt. Im ersten Quartal 2024 stieg laut crunchbase die Investitionssumme in europäische Start-ups wieder auf etwa 11,8 Milliarden US-Dollar, Tendenz steigend. "Damit sind wir noch lange nicht auf Vorjahresniveau, aber es geht bergauf. In vielen Gesprächen mit Gründern und Investoren aus der Bits & Pretzels Community spüren wir positive Erwartungen an das zweite Halbjahr 2024 und für das kommende Jahr. Finanzierungsrunden finden wieder vermehrt statt und könnten für eine hohe Wachstumsdynamik in der Startup Branche sorgen.", bestätigt Felix Haas. Vertreter:innen aus genau diesem Netzwerk aus Investor:innen und Venture-Capital-Firmen, die vor Ort sein werden, sind unter anderem Sophia Bendz, General Manager bei Cherry Ventures, Doreen Huber, Partner bei EQT Ventures und Philipp Freise, Co-Head of European Equity KKR. Auch Verena Pausder, Vorstandsvorsitzende des deutschen Startup-Verbands, hat zugesagt und wird die Interessen der Gründer:innen im Blick behalten. Das Programm wird ergänzt durch den CXO Summit (https://www.bitsandpretzels.com/cxo-summit) für Entscheider:innen, dem Investor Summit (https://www.bitsandpretzels.com/investor-summit), mit rund 15.000 erwarteten Meetings zwischen Gründer:innen und Investor:innen, sowie dem European Pitch Contest (https://www.bitsandpretzels.com/european-pitch-contest) - drei Events, die weitere wertstiftende Persönlichkeiten aus der internationalen Tech-Branche nach München bringen.Über Bits & PretzelsBits & Pretzels ist ein jährliches Festival mit 5.000 Teilnehmenden, das sich an Start-up-Gründer:innen, Investor:innen und Entscheidungsträger:innen richtet. Gegründet von Andy Bruckschlögl, Felix Haas und Bernd Storm van's Gravesande, findet es während des Oktoberfestes vom 29. September bis 01. Oktober in München statt. Ziel des Events ist es, europäische Technologie-Start-ups ins Rampenlicht zu rücken und Gründer:innen das nötige Wissen und Netzwerk zu bieten. Seit 2014 hat das Festival internationale Aufmerksamkeit erlangt und hochkarätige Redner:innen wie Sir Richard Branson, Tarana Burke, Jessica Alba, Nico Rosberg, Barack Obama und Arnold Schwarzenegger begrüßt. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website www.bitsandpretzels.com.