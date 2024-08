Wien (www.fondscheck.de) - Norman Lesser hat am 1. August eine neue Stelle als Direktor Allfinanz bei der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) angetreten, so die Experten von "FONDS professionell".Der Bankfachwirt komme vom Fondsanbieter Federated Hermes, für den er seit Jahresbeginn als Senior Manager im Frankfurter Büro gearbeitet habe. Zuvor habe Lesser gut fünf Jahre lang als Senior Sales Manager für Invesco Finanzinstitute und Vermögensverwalter betreut. Vor seinem Wechsel in den Fondsvertrieb sei Lesser mehrere Jahre in verschiedenen Positionen bei der Deutschen Bank tätig gewesen. ...

