Tesla testet derzeit in den USA an einzelnen Superchargern höhere Ladeleistungen als die für V4 und V3 zurzeit üblichen 250 kW - beobachtet wurden knapp über 320 kW. Hintergrund der Versuche könnte die Öffnung des Tesla-Ladenetzes gegenüber Fremdmarken sein. Wie das Portal Electrek schreibt, untersucht Tesla aktuell an vereinzelten Stationen das Potenzial seiner aktuellen Supercharger V4, mit über 300 kW zu laden. Bisher liefern diese Lader nur 250 ...

