Die Partner Hochtief und EWE Go haben mit den Bauarbeiten ihres ersten Schnellladeparks für das Deutschlandnetz begonnen. Der Startschuss erfolgte am Dienstag in Duderstadt. Der dort geplante Ladepark ist der erste, der nun von der Planungs- in die Bauphase geht, wie EWE Go mitteilt. In Duderstadt entstehen acht Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils mindestens 200 Kilowatt. Voraussichtlich im Laufe des ersten Quartals 2025 soll der Ladepark in ...

