Am Donnerstag (08. August) wird der finanziell in Schieflage geratene amerikanische Wasserstoff-Konzern seine Zahlen für das zweite Quartal 2024 präsentieren. Anleger können sich einmal mehr auf tiefrote Zahlen bei Plug Power einstellen. Dass das Unternehmen bereits vor den Q2-Ergebnissen eine Kapitalerhöhung zu einem enttäuschenden Kurs durchgezogen hat, mahnt zur Vorsicht.Laut aktuellen Bloomberg-Schätzungen erwarten die Analysten einen Quartalsumsatz in Höhe von 186 Millionen Dollar und einen ...

