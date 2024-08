5.415 Hektar große Konzessionsgebiete umfassen Uranmineralisierung in der Nähe von Straßenzugängen in Saskatchewan

Vancouver, British Columbia, 7. August 2024 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RFMCF; FWB: CWA0) (das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es mit Datum vom 6. August 2024 (das "Wirksamkeitsdatum") Optionsvereinbarungen (die "Optionsvereinbarungen") mit Searchlight Resources Inc. (der "Verkäufer") eingegangen ist, gemäß denen das Unternehmen das Recht hat, nach eigenem Ermessen, eine Beteiligung von bis zu 100 % sowohl am Konzessionsgebiet Basin als auch Milner (die "Optionen"), zwei aussichtsreiche Urankonzessionsgebiete in der Region Athabasca Basin im Norden von Saskatchewan, Kanada (die "Konzessionsgebiete"), zu erwerben. Um die Optionen auszuüben, muss das Unternehmen eine Reihe von Barzahlungen und Aktienausgaben an den Verkäufer und bestimmte Explorationsausgaben auf den Konzessionsgebieten tätigen. Das Unternehmen kann eine Beteiligung von 100 % am Konzessionsgebiet Basin durch eine Zahlung von insgesamt 75.000 CAD an den Verkäufer, die Ausgabe von insgesamt 175.000 Stammaktien am Kapital des Unternehmens ("Aktien") an den Verkäufer sowie Explorationsausgaben auf dem Konzessionsgebiet Basin in Höhe von insgesamt 200.000 CAD innerhalb von 24 Monaten erwerben. Das Unternehmen kann eine Beteiligung von 100 % am Konzessionsgebiet Milner durch Zahlung von insgesamt 45.000 CAD an den Verkäufer, die Ausgabe von insgesamt 100.000 Aktien an den Verkäufer sowie Explorationsausgaben von 150.000 CAD auf dem Konzessionsgebiet Milner innerhalb von 24 Monaten erwerben.

Mark Fields, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: "Wir freuen uns, unser Projektportfolio um die Konzessionsgebiete Basin und Milner zu ergänzen. Diese Übernahmen unterstützen die Unternehmensstrategie, ein solides, auf Uran fokussiertes Portfolio in der Region Athabasca Basin, die für ihre hochgradigen Uranlagerstätten und traditionsreiche Geschichte der Exploration, Entdeckung und Erschließung bekannt ist, zu entwickeln. Diese Konzessionsgebiete ergänzen das Projekt Dufferin, für das wir im Februar die Option erhalten haben, und zeigt unser Engagement, attraktive Explorationsgelegenheiten für das Unternehmen zu erwerben."

Stephen Wallace, P.Geo. President und CEO von Searchlight Resources, sagte zu der Transaktion: "Wir freuen uns, mit Refined eine Partnerschaft für die Konzessionsgebiete Basin und Milner einzugehen. In den vergangenen 18 Monaten gab es starkes Interesse am Athabasca Basin in Bezug auf den Erwerb von Konzessionsgebieten, Fusionen und Übernahmen (M&A) sowie Explorationsausgaben sowohl durch Junior- als auch Seniorunternehmen. Wir freuen uns darauf, diese unterexplorierten Konzessionsgebiete zusammen mit Refined voranzubringen."

Die Konzessionsgebiete Basin und Milner

Die Konzessionsgebiete sind aussichtsreich für diskordante und im Grundgebirge eingelagerte Uranmineralisierung und sind unterexploriert.

Das Konzessionsgebiet Basin liegt in unmittelbarer Nähe zum Highway 905 sowie im nordöstlichen Bereich des Athabasca Basin. Bei historischen Explorationen wurden radioaktive Anomalien identifiziert, die mit linearen und leitfähigen Eigenschaften assoziiert werden. Die identifizierten Strukturmerkmale umfassen Verwerfungen, Gänge, Lagergänge und lithologische Kontakte.

Das Konzessionsgebiet Milner liegt rund 5 Kilometer westlich von Missinipe und dem Highway 102 sowie 60 Kilometer nördlich von La Ronge, Saskatchewan. Uranfärbung wurde von einem früheren Betreiber auf dem Konzessionsgebiet Milner 1,4 km nordöstlich des nördlichen Endes des Milner Lake auf dem Konzessionsgebiet Milner entdeckt. Schlitzproben in diesem Gebiet ergaben Uranmineralisierung, größtenteils Uranophan und Autunit, die am Kontakt zwischen granitischem Gneiss und Pegmatit auftritt. Die siebzehn Schlitzproben, die aus einem Gang von 15,2 m genommen wurden, ergaben Analyseergebnisse von zwischen 0,003% und 0,500% U3O8 mit durchschnittlich 0,072% U3O8. Eine zweite Nebengrube in dem Gebiet legte eine hohe Konzentration an Uranmineralien frei, die mit Fluorit-Erzschnüren assoziiert werden. Fünf Proben aus dieser Grube umfassten Analyseergebnisse von 0,60%, 1,17% und 1,39% U3O8. Eine Probe, die zur spektrochemischen Analyse verschickt wurde, ergab 1,38% U3O8.

Ein zweites Vorkommen auf dem Konzessionsgebiet Milner wurde in einem Pegmatit-Ausbiss beobachtet. Uranmineralisierung, vor allem Uranophan und Autunit, in diesem Ausbiss zeigt sich an der Ostseite einer Scherzone. Stichproben, die von einem früheren Betreiber auf dem Konzessionsgebiet Milner aus den Biotit- und Feldsparphasen genommen wurden, ergaben 0,70% bzw. 0,127% U3O8. Außerdem wurden 26 Schlitzproben in Abständen von 1,5 m entlang eines 24,4 m langen Grabens entnommen und ergaben zwischen 0,003% und 0,126% U3O8 mit durchschnittlich 0,022% U3O8.

Das Unternehmen plant weitere detaillierte Datensammlungen, um die effektivsten geophysikalischen Explorationsmethoden aus einer Vielzahl an Methoden, die sich im Athabasca Basin als effektiv erwiesen haben, auszuwählen. Dazu zählen elektromagnetische und magnetische Untersuchungen, Widerstands- und Gravitationsmessungen, um aussichtsreiche Leiter und Alterationssignaturen auszumachen. Geochemikalische Beprobung wird ebenfalls über bestimmen Strukturen und Leitern in Betracht gezogen. Ziel dieser Explorationsarbeiten ist es, Anomalien für die Ausmachung von Bohrzielen zu identifizieren.

Optionsvereinbarungen

Wie oben beschrieben hat das Unternehmen gemäß den Optionsvereinbarungen die Option, vom Verkäufer eine Beteiligung von 100 % sowohl am Konzessionsgebiet Basin als auch an Milner zu kaufen, wofür eine Reihe an Barzahlungen, Aktienausgaben und Explorationsausgaben gemäß dem folgenden Plan erforderlich ist:

Konzessionsgebiet Basin Frist Barzahlung Aktienausgabe Explorationsausgaben Innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss der Optionsvereinbarung 20.000 $ Null k.A. Innerhalb von 10 Tagen nach Abschluss der Optionsvereinbarung Null 175.000 Aktien k.A. Am oder bis zum 30. September 2025 55.000 $ Null k.A. Innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss der Optionsvereinbarung Null Null 200.000 CAD

Konzessionsgebiet Milner Frist Barzahlung Aktienausgabe Explorationsausgaben Innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss der Optionsvereinbarung 10.000 $ Null k.A. Innerhalb von 10 Tagen nach Abschluss der Optionsvereinbarung Null 100.000 Aktien k.A. Am oder bis zum 30. September 2025 35.000 $ Null k.A. Innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss der Optionsvereinbarung Null Null 150.000 CAD

Das Unternehmen wird laut Optionsvereinbarungen anfangs als Betreiber fungieren und hat ein Recht auf eine Verwaltungsgebühr von 5 % (die, solange das Unternehmen als Betreiber fungiert, auf die erforderlichen Explorationsausgaben im Rahmen der Optionsvereinbarungen angerechnet wird). Wird die Option auf entweder das Konzessionsgebiet Milner oder das Konzessionsgebiet Basin ausgeübt, wird dem Verkäufer eine NSR-Lizenzgebühr von 2 % für das jeweilige Konzessionsgebiet gewährt, wovon 1 % vom Unternehmen für 1 Mio. CAD zurückgekauft werden kann.

Die Ausgabe der Aktien an den Verkäufer laut Optionsvereinbarung unterliegt der Genehmigung seitens der Canadian Securities Exchange. Alle an den Verkäufer gemäß Optionsvereinbarung ausgegebenen Aktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten gemäß anwendbarer kanadischer Wertpapiergesetze. Außerdem unterliegen die gemäß Optionsvereinbarung auszugebenden Aktien einer vertraglichen Weiterverkaufsbeschränkung von zwölf Monaten. Während dieses Zeitraums, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen, dürfen solche Aktien ohne vorige Genehmigung seitens des Unternehmens nicht gehandelt werden. Die gemäß Optionsvereinbarungen auszugebenden Aktien werden in drei Tranchen von den Weiterverkaufsbeschränkungen befreit: Ein Drittel der Aktien wird nach vier Monaten davon befreit, ein weiteres Drittel nach acht Monaten und das restliche Drittel nach zwölf Monaten.

Qualifizierte Personen

Stephen Wallace, P.Geo., eine "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects sowie ein Direktor von Searchlight hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über Refined Energy Corp.

Refined Energy Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf die Identifizierung, Evaluierung und den Erwerb von Beteiligungen an Mineralgrundstücken in Nordamerika spezialisiert hat. Neben den Projekten Dufferin, Basin und Milner erkundet Refined auch ein Lithiumgrundstück - das Konzessionsgebiet Simard - das sich in der Region Lac Simard in Quebec befindet. Das Unternehmen ist auch an einem Optionsabkommen bezüglich des Konzessionsgebiets Horizon South beteiligt, einem aussichtsreichen Lithium-Grundstück im Explorationsstadium in Tonopah, Nevada. Das Unternehmen prüft weiterhin andere Mineralkonzessionen in Nordamerika für einen möglichen Erwerb in der Zukunft.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tel: (604) 398-3378

E-Mail: mailto:Info@refinedenergycorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Worte "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Explorationspläne und -ziele des Unternehmens auf den Grundstücken Milner und Basin sowie auf das Explorationspotenzial der Grundstücke Milner und Basin beziehen, einschließlich des Potenzials dieser Grundstücke, eine diskordante und im Grundgestein enthaltene Uranmineralisierung zu beherbergen.

Verschiedene Annahmen oder Faktoren werden üblicherweise angewandt, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Prognosen oder Projektionen zu erstellen, die in zukunftsgerichteten Informationen dargelegt werden, einschließlich der Annahme, dass das Unternehmen seine geplanten Explorationsprogramme in Übereinstimmung mit den aktuellen Erwartungen erfolgreich abschließen wird und dass diese Programme die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse liefern werden, einschließlich der Identifizierung von geophysikalischen Anomalien für Bohrzwecke.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren beinhalten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken in Bezug auf Änderungen der Projektparameter, da die Pläne weiterhin neu definiert werden, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen und dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen könnte, einschließlich der Identifizierung von geophysikalischen Anomalien für Bohrziele und der Entdeckung von Uranmineralisierungen, die nicht an die Konformität gebunden sind oder im Grundgestein liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

