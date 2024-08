Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) verzeichnete im Juli eine Wertsteigerung in Höhe von 0,9%, so die Experten von Sauren.An den Rentenmärkten sei das Kapitalmarktzinsniveau zurückgegangen und Staatsanleihen hätten Kurssteigerungen verbucht. Unternehmensanleihen sowie Hochzinsanleihen hätten sich ebenfalls freundlich entwickelt. Die für das Portfolio ausgewählten Rentenfonds hätten an diesem freundlichen Marktumfeld mit Wertzuwächsen zwischen 0,7% und 2,3% partizipiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...