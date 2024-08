Auf den ersten Blick hat Rivian am Dienstag nach US-Börsenschluss positive Nachrichten vermeldet. So gab der E-Autobauer den Analysten zufolge solide Zahlen bekannt und bestätigte seine Prognosen für 2024. In der Aktie spiegelt sich das allerdings nicht wider. Der Titel gibt vorbörslich rund sieben Prozent ab.Für das zweite Quartal wies Rivian einen bereinigten Verlust von 1,13 Dollar je Aktie aus. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der von Bloomberg befragten Analysten, die einen Verlust ...

