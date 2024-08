DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 8. August (vorläufige Fassung)

=== 06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 1H *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 2Q (11:00 PK; 14:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK) *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, ausführliches Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 2Q (13:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q (09:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 2Q (09:30 PK) 07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H (11:30 PK) 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Knaus Tabbert Group, ausführliches Ergebnis 1H 07:00 DE/Synlab AG, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 1H (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1H (08:30 PK) *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 2Q, (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Bike24 Holding AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 2Q (09:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1H 07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 1H 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, Ergebnis 1H 07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1H (08:30 Analystenkonferenz) 07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1H *** 07:35 DE/United Internet AG, ausführliches Ergebnis 1H (11:30 BI-PK) *** 07:50 DE/1&1 AG, ausführliches Ergebnis 1H 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Leifheit AG, ausführliches Ergebnis 1H 08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 1H 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Juli 08:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 1H 08:00 IE/CRH plc, Ergebnis 2Q 09:00 DE/Ionos Group SE, ausführliches Ergebnis 1H 10:00 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Pressegespräch zu DIHK-Ausbildungsumfrage 2024, Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 249.000 22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 2Q 22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q ===

