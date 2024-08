FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Continental von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 66 auf 70 Euro angehoben. Mit Blick auf eine mögliche Abspaltung der Automotive-Sparte dürfte das Management die Kostensenkungsmaßnahmen vorantreiben, womit sich die Margen in diesem Bereich schneller als bislang erwartet verbessern sollten, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Zahlenwerk des Reifenkonzerns zum zweiten Quartal habe die Erwartungen erfüllt./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024 / 13:48 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2024 / 13:57 / MESZ



ISIN: DE0005439004