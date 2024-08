Die fünf besten Memecoins im August? Diese Coins haben Potenzial

Das beliebteste Narrativ im Kryptospace ist aktuell der Memecoin-Sektor. Kein anderer Sektor bietet zum jetzigen Zeitpunkt mehr Aufwärtspotenzial. Die damit verbundenen Möglichkeiten bieten im Umkehrschluss natürlich auch Risiken. In jeder Assetklasse, wo es steil nach oben gehen kann, kann es auch genauso schnell wieder nach unten gehen.

So erkennen Anleger seriöse Projekte mit Potenzial

Anleger müssen sich bei einem Investment in Meme-Coins daher stets den Risiken bewusst sein. Denn bei Memecoins gibt es ein Überangebot. Es sprießen tägliche hunderte Projekten aus dem Boden. Die Ursache dafür ist eindeutig das enorme Interesse an Memecoins und die Gewinnabsicht der Investoren. Einen Coin mit Zukunft zu finden, entspricht dabei oft der Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen.

Experten sind sich sicher, dass grundlegende Punkte erfüllt sein müssen, um ein seriöses Projekt von einem mit reiner Gewinnabsicht der Herausgeber zu unterscheiden. Der erste wichtige Punkt ist eine klare und verständliche Roadmap, die eine detaillierte Planung für die zukünftige Entwicklung des Projekts darstellt. Als Zweites gilt es zu prüfen, ob es verifizierte Smart Contracts gibt, um die Sicherheit des Codes hinter der Kryptowährung zu garantieren. Weitere wichtige Punkte sind transparente Tokenomics, regelmäßige Updates und zu guter Letzt reale Anwendungsfälle, die das Potenzial haben, die Kryptowelt nachhaltig zu verbessern.

Die 5 relevantesten Coins in diesem Monat

In diesem Artikel stellen wir 5 Meme-Coins vor, die aktuell besonders trenden. Neben etablierten Coins finden sich unter ihnen auch ein paar neue Kryptowährungen mit Potenzial.

Pepe Unchained

Pepe Unchained zieht aktuell viel Aufmerksamkeit auf sich und lockt dementsprechend viele Investoren an. Der Coin ist aktuell noch nicht auf Krypto-Börsen gelistet, da er sich im Presale befindet. Pepe Unchained konnte schon über $7,4 Millionen von Investoren einsammeln.

Das Besondere an Pepe Unchained: Der Memecoin kommt mit einer Layer-2 Lösung für die Ethereum Blockchain. Die Transaktionen werden durch Pepe Unchained deutlich günstiger und bis zu 100-mal schneller. Der $PEPU Token ist das Herzstück und bietet den Anlegern die Möglichkeit ihre Token zu staken und damit passives Einkommen zu generieren.

Shiba Inu

Auch Shiba Inu gehört zu den Coins mit Potenzial im August. Shiba Inu ist ein Memecoin auf der Ethereum Blockchain, benannt wurde dieser Memecoin nach der japanischen Hunderasse Shiba Inu. Zum Ökosystem von Shiba Inu gehören einige weitere Projekte wie die beiden Token LEASH und BONE. Es gibt ebenfalls eine dezentralisierte Börse mit dem Namen ShibaSwap.

Mittlerweile ist Shiba Inu durch seine Beliebtheit zum zweitgrößten Memecoin der Welt geworden. Die Anhängerschaft ist riesig, der Coin ist auf so gut wie allen großen Krypto-Börsen vertreten, was den Handel mit Shiba Inu erleichtert. Man bekommt hier die Möglichkeit, in ein breit gestreutes Ökosystem zu investieren. Sollte Shiba Inu wie schon 2021 an Dogecoin vorbeiziehen, könnte dies eine weitere Rallye begünstigen.

Play Doge

PlayDoge ist ein innovatives Play to Earn Spiel, welches den Spielern ermöglicht PLAY Token beim Spielen zu verdienen. Die Optik erinnert an Tamagotchis. Der Charakter des Spiels ist ein kleiner Shiba Inu in Pixel Optik, der das Doge Meme aufgreift. Sofern man im Vorverkauf $PLAY Token erwirbt, kann man während dem Spielen echte Tokens sammeln und so passiv Geld mit Kryptowährungen verdienen.

Dieses Spiel verbindet den Gaming-Trend mit Geld verdienen und lockt somit viele Investoren an. Der Presale hat bereits über $5,9 Millionen eingesammelt. Aktuell ist ein PLAY Token für 0,00527 USD erhältlich. Allerdings steigt der Kurs mit jeder Vorverkaufsstufe weiter an.

Bonk

Bonk ist ein Memecoin der auf der aktuell sehr gehypten Solana Blockchain basiert. Bekannt wurde dieser Coin erst richtig durch die Verteilung eines Airdrops an die Solana Community. Bonk war der erste dog-themed Memecoin auf Solana, der es sich als Ziel setzte einen Mehrwert für die Solana Community zu bieten. Der Coin soll in allen dApps von Solana genutzt werden können und damit den Nutzern die Möglichkeit geben ein Teil des Ökosystems zu werden.

Interessant für ein Investment ist Bonk aufgrund seines besonderen Marketings. In der Vergangenheit hat Solana ein Smartphone herausgebracht, mit dem Namen "Solana Saga Phone". Dieses Smartphone berechtigte einen dazu einen weitaus höheren Wert an Bonk Tokens zu claimen als das Telefon selbst kostete. Daher war das Solana Saga Phone schnell ausverkauft. Der clevere Schachzug von Bonk katapultierte den Wert des Tokens massiv in die Höhe und genauso steigerte es die Beliebtheit des Memecoins.

Meme Games

Meme Games ist ein Token, der passend zu Olympia 2024 in Paris an den Start geht. Der Coin ist ein echter Geheimtipp, denn die wenigsten haben ihn aktuell auf dem Radar. Das Projekt vereint viele Faktoren des Memecoin-Narrativs. Es ist ein gamifizierter Coin mit beliebten Memecoin Charakteren aus der gesamten Kryptowelt.

Man kann bei Kauf des $MGMES Token auf einen Athleten seiner Wahl wetten und wenn dieser gewinnt, bekommen Investoren zusätzliche Token, die sich positiv auf die Rendite auswirken. Dieser Presale steht noch am Anfang und hat trotzdem schon über $330.000 eingesammelt von Investoren.

