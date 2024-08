Prag (ots/PRNewswire) -Der führende Anbieter von IP-Zutrittskontrollsystemen, 2N Telecommunications, hat die neue Türsprechanlage 2N IP One auf den Markt gebracht, die vor allem für die Sicherheit und das Zutrittsmanagement in Einfamilienhäusern konzipiert ist. Diese moderne und robuste Videosprechanlage ist mit einem leistungsstarken Prozessor und einer Weitwinkel-Full-HD-Kamera ausgestattet, die einen Blickwinkel von 156° bietet und eine kontinuierliche Überwachung des Hauseingangs ermöglicht. Ein weiterer Vorteil der Kamera ist die Funktion der adaptiven Gesichtsvergrößerung, die dem Benutzer ein detailliertes Bild der Person vor der Tür liefert. Die 2N IP One alarmiert den Hausbesitzer durch die Bewegungserkennung auch bei unerwarteten Aktivitäten und trägt so zur höheren Sicherheit im Haus bei. Die neue Türsprechanlage lässt sich problemlos mit internen Gegensprechanlagen, der My2N-App und - im Gegensatz zu herkömmlichen Videotürklingeln - mit gängigen Smart-Home-Geräten verbinden.Maximale Sicherheit und einfache BedienungDie 2N IP One bietet hochwertige Funktionen, die den Komfort und die Zugänglichkeit maximieren und gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten. Wenn die 2N IP One mit dem Türschloss verbunden wird, funktioniert sie wie ein ferngesteuerter Schlüssel, mit dem die Bewohner die Haustür aus der Ferne aufschließen können. Der Zutritt zum Gebäude ist aber auch über einen generierten QR-Code möglich, was für einen erwarteten Besucher praktisch ist. Die einfache Zugänglichkeit geht jedoch nicht zu Lasten der Sicherheit.Über die My2N Mobile App kann der Benutzer von überall auf der Welt auf das System zugreifen, sobald die Gegensprechanlage mit der My2N Cloud verbunden ist. So kann man in Echtzeit darüber informiert werden, was vor dem Eingang passiert, und enthält dabei ein Foto oder sogar ein Video des unerwünschten Besuchers. Auch Postpakete sind geschützt: Bei der Zustellung kann die My2N-App die Tür aus der Ferne öffnen, damit die Pakete sicher im Gebäude aufbewahrt werden können."Die 2N IP One ist in erster Linie eine Antwort auf die wachsende Beliebtheit einfacher Video-Türklingelsystemen. Diese sind zwar einfach zu installieren und zu bedienen, gehen aber oft zulasten der Sicherheit und haben fragwürdige Datenschutzpraktiken. Die 2N IP One zeigt, dass robuste Sicherheit und ein benutzerfreundliches, modernes Design Hand in Hand gehen können", sagt Tomáš Vystavel, Produktdirektor bei 2N.Nachhaltigkeit auf der Grundlage von Langlebigkeit und UnterstützungAngesichts der ständig wachsenden Kriminalität und der zunehmenden Zahl von Wohnungseinbrüchen (über 1 Million in Europa im Jahr 2022) ist die 2N IP One die ideale Lösung für ein sichereres Zuhause. Die Türsprechanlage ist widerstandsfähig gegen heftige Schläge, Vandalismus, Staub und Wasser. Dank Materialien wie eloxiertes Aluminium ist höchster Schutz gegen feste Partikel und starken Wasserdruck garantiert."Obwohl die Zahl der Wohnungseinbrüche in Europa zurückgegangen ist, hat sie seit 2022 wieder zugenommen. Unser System bietet unseren Kunden eine Möglichkeit, ungebetenen Gästen den Zutritt zu ihren Häusern zu verwehren", erklärt Vystavel.Das Produkt besticht durch ein minimalistisches Design, das den neuesten visuellen Trends entspricht. "Wir wollen unseren Nutzern höchste Qualität bieten, sowohl bei den verwendeten Materialien als auch im klaren, modernen Design", fügt Vystavel hinzu."Die 2N IP One Türsprechanlage wird selbstverständlich mit einer 5-Jahres-Gewährleistung und garantierten Firmware-Updates geliefert, um nicht nur die Sicherheit zu gewährleisten, sondern auch den Nutzern während der gesamten Produktlebensdauer einen besseren Service zu bieten", fährt Vystavel fort. Er verweist auf die neue erweiterte Gewährleistung, die 2N für alle Produkte von drei auf fünf Jahre erhöht hat.Über die 2N IP One- Axis ARTPEC-7 Prozessor- Weitwinkel-Full-HD-Kamera mit einem Blickwinkel von 156°- Adaptive Gesichtsvergrößerung- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium- Schutzklasse IP66- Plug-and-Play-Lösung- Einfache Integration in Smart-Home-Systeme- My2N-App kompatibel- 5 Jahre GewährleistungÜber 2N2N ist ein weltweit führender Anbieter von IP-Zutrittskontrollsystemen. Das Unternehmen ist auf Produkte für den privaten und gewerblichen Bereich spezialisiert, darunter Türsprechanlagen und Gegensprechanlagen. Die Produkte von 2N gewährleisten ein Höchstmaß an Sicherheit und werden von vielen globalen IT-Unternehmen, Gefängnissen und Schulen genutzt.Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2477241/2N_Telecommunications.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-neue-tursprechanlage-von-2n-bietet-ein-hochstmaW-an-sicherheit-in-einem-minimalistischen-und-modernen-design-302216714.htmlPressekontakt:Anna-Marie Lichtenbergová annamarie.lichtenbergova@heroandoutlaw.com +420 776 669 936Original-Content von: 2N Telecommunications, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175940/5839215