QIA wird mit einer Investitionszusage von 180 Millionen USD einer der größten Investoren von TechMet, zusätzlich zu den bestehenden Investitionen der U.S. International Development Finance Corporation ("DFC") und S2G Ventures

Mit dieser Investition erreicht TechMet sein 300-Millionen-Dollar-Finanzierungsziel

Die Mittel werden für die Entwicklung der bestehenden Anlagen von TechMet und für die Ausweitung der Produktion kritischer Mineralien wie Lithium, Nickel, Kobalt und Seltene Erden verwendet, die für den Übergang zu sauberer Energie erforderlich sind

Die Qatar Investment Authority (QIA) hat heute eine Erstinvestition in Höhe von 180 Mio. USD in TechMet bekannt gegeben und damit das Engagement der QIA für die Sicherung der Versorgung mit kritischen Mineralien aus verantwortungsvollen Quellen unterstrichen. TechMet ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf den Aufbau von Unternehmen in der gesamten Wertschöpfungskette kritischer Mineralien konzentriert, von der Gewinnung und Verarbeitung bis zur Raffination und zum Recycling.

Diese Investition steht im Einklang mit dem Bestreben von QIA, in ein breites Spektrum von Bereichen in der Industrie zu investieren, wie z. B. in kritische Mineralien, die benötigt werden, um den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben und die wachsende Nachfrage auf dem globalen Markt nach nachhaltigen Energielösungen zu decken. Mit dieser Investition unterstützt QIA die Aufgabe von TechMet, Projekte in den Lieferketten für kritische Mineralien zu entwickeln.

Die Mittel werden sowohl für die Entwicklung der bestehenden Anlagen von TechMet als auch für den weiteren Ausbau des Portfolios mit strategischen Projekten verwendet, die die Produktion und Veredelung der kritischen Zielmineralien wie Lithium, Nickel, Kobalt und Seltene Erden steigern.

Mit dieser Ankündigung hat TechMet sein Finanzierungsziel von 300 Mio. USD erreicht. Hinzu kommen eine Folgeinvestition von S2G Ventures, die ihr Gesamtengagement auf 50 Mio. USD erhöht, sowie weitere 50 Mio. USD von der DFC. Mit der jüngsten DFC-Zusage erhöht sich die Gesamtinvestition der US-Regierungsbehörde in TechMet auf 105 Mio. USD, nachdem sie bereits 2020 eine erste Investition getätigt hatte. Mit einem Wert von weit über 1 Milliarde USD ist TechMet einer der größten privaten Investoren in kritische Mineralienlieferketten.

Brian Menell, Gründer, Vorsitzender und CEO von TechMet, sagte: "Die Investition von QIA unterstreicht die Position von TechMet als führendes globales Unternehmen für Investitionen in kritische Mineralien. Der Einstieg eines großen staatlichen Investors an der Seite der US-Regierung beschleunigt unsere Fähigkeit, das Portfolio zu skalieren und zu erweitern und einen erheblichen Wert in den Lieferketten für kritische Mineralien zu schaffen. Wir freuen uns auch auf eine enge Zusammenarbeit mit QIA bei weiteren zukünftigen Gelegenheiten."

Seit seiner Gründung hat TechMet mehr als 450 Millionen USD in Projekte für kritische Mineralien in seinem bestehenden Portfolio von Anlagen in Nord- und Südamerika, Europa und Afrika investiert, darunter: Brazilian Nickel, Cornish Lithium, EnergySource Minerals, US Vanadium, Trinity Metals, Xerion Advanced Battery Corp, TechMet-Mercuria, Rainbow Rare Earths, REEtec, und Momentum Technologies. TechMet wurde bei dieser Kapitalbeschaffung von Rothschild Co beraten.

Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen.

Über QIA

Die Qatar Investment Authority (QIA) ist der Staatsfonds des Staates Katar. QIA wurde 2005 gegründet, um die staatlichen Reservefonds zu investieren und zu verwalten. QIA ist einer der größten und aktivsten Staatsfonds weltweit. QIA investiert in eine breite Palette von Anlageklassen und Regionen sowie in Partnerschaften mit führenden Institutionen auf der ganzen Welt, um ein globales und diversifiziertes Anlageportfolio mit langfristiger Perspektive aufzubauen, das nachhaltige Renditen liefern und zum Wohlstand des Staates Katar beitragen kann.

www.qia.qa

Über TechMet

TechMet Limited ist ein weltweit führendes Unternehmen für Investitionen in kritische Mineralien mit einem Portfolio von derzeit zehn Anlagen auf vier Kontinenten, die auf verantwortungsvolle Weise die Mineralien produzieren, verarbeiten, veredeln und recyceln, die die Wirtschaft des 21.Jahrhunderts antreiben. Zu den Hauptaktionären von TechMet gehören die U.S. International Development Finance Corporation (DFC), S2G Ventures und der globale Energie- und Rohstoffkonzern Mercuria.

www.techmet.com

