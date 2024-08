Muscat, Oman (ots/PRNewswire) -Zerova Technologies freut sich, eine bahnbrechende Partnerschaft mit Muscat Gas bekannt zu geben, die darauf abzielt, die Zunahme und die Entwicklung von Elektrofahrzeugen (EVs) im Sultanat Oman zu beschleunigen. Diese strategische Zusammenarbeit unterstreicht das Ziel von Muscat Gas, der führende Anbieter von EV-Ladegeräten in der Region zu werden.Die Gespräche zwischen Zerova Technologies und Muscat Gas begannen vor sechs Monaten. Nach einer Reihe umfassender Verhandlungen und detaillierter Analysen haben beide Parteien nun formell eine Vereinbarung geschlossen, die die EV-Infrastrukturlandschaft im Oman zu verändern verspricht."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Muscat Gas bei diesem transformativen Projekt", sagte Vizepräsident für Vertrieb bei Zerova Technologies Europe B.V. "Unser gemeinsames Fachwissen und unsere gemeinsame Vision für eine nachhaltige Zukunft machen diese Zusammenarbeit zu einer natürlichen Ergänzung. Wir freuen uns darauf, Muscat Gas bei seiner Mission zu unterstützen, den Markt für das Laden von Elektrofahrzeugen anzuführen und zu den grünen Energiezielen des Sultanats beizutragen."Muscat Gas, das für seinen innovativen Ansatz und sein Engagement für Spitzenleistungen bekannt ist, ist bereit, im EV-Sektor bedeutende Fortschritte zu machen. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die fortschrittlichen Ladelösungen von Zerova Technologies und das umfassende lokale Know-how von Muscat Gas genutzt, um ein robustes und zuverlässiges Netz von Ladestationen für Elektrofahrzeuge im gesamten Oman aufzubauen.Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein auf Omans Weg zu nachhaltigem Transport und sauberer Energie. Gemeinsam setzen sich Zerova Technologies und Muscat Gas für die Förderung eines Umfelds ein, in dem Elektrofahrzeuge gedeihen können, und ebnen so den Weg für eine grünere und nachhaltigere Zukunft.Informationen zu Muscat Gas: Muscat Gas Company SAOG wurde 1983 in Muscat, Sultanat Oman, für den Handel mit Industriegasen und Flüssiggas gegründet. Da das Unternehmen von der Notwendigkeit einer sauberen und grünen Umwelt überzeugt ist, hat es in den letzten zehn Jahren zahlreiche Vereinbarungen und Partnerschaften mit großen internationalen Unternehmen geschlossen, die sich auf die Reduzierung von Kohlendioxidemissionen konzentrieren. 2024 wurde dieses Engagement durch eine strategische Partnerschaft mit Zerova Technologies Company weiter gefestigt, die darauf abzielt, die erste Montagelinie für Ladegeräte für Elektrofahrzeuge im Sultanat Oman zu errichten.Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn wir uns gemeinsam mit Muscat Gas auf diese transformative Reise begeben und den Weg für eine grünere Zukunft im Oman und darüber hinaus ebnen.Informationen zu Zerova TechnologiesZerova Technologies entwickelt und fertigt eine komplette Reihe von EV-Ladelösungen, die Marken auf der ganzen Welt versorgen. Ob White-Label- oder Design-Partnerschaften, das Unternehmen arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um den Erfolg sicherzustellen und sich an deren globalen Vertriebsstrategien zu orientieren. Mit strategisch günstig gelegenen Produktionsstätten in Taiwan, China, Vietnam, Japan, EMEA und den Vereinigten Staaten ist Zerova gut gerüstet, um die vielfältigen Anforderungen seiner Partner zu erfüllen.Weitere Informationen finden Sie unter www.zerovatech.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2477012/Zerova_Technologies_Muscat%E2%80%AFGas.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zerova-technologies-und-muscat-gas-kundigen-strategische-partnerschaft-an-um-die-zunahme-von-elektrofahrzeugen-im-sultanat-oman-voranzutreiben-302216734.htmlPressekontakt:E-Mail: sales_eu@zerovatech.comOriginal-Content von: ZEROVA Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099559/100922017