© Foto: Fernando Gutierrez-Juarez - dpa-Zentralbild



Nach der Talfahrt am Montag haben sich mehrere Experten zu den Aussichten für Bitcoin zu Wort gemeldet und sind optimistisch. Was sie erwarten.Ein Schlüsselindikator für Bitcoin zeigt, dass die Kryptowährung beim Ausverkauf am Montag einen Boden markiert haben könnte und Gewinne bevorstehen. Zusätzlich weist der erfahrene Krypto-Händler Peter Brandt auf Parallelen zu früheren Entwicklungen hin und hält eine Rallye über 90.000 US-Dollar für möglich. Das Verhältnis der Bitcoin-Marktkapitalisierung gegenüber dem Preis, zu dem die Coins gekauft wurden, ist aktuell so niedrig wie zuletzt beim Zusammenbruch der FTX-Kryptobörse im November 2022, wie aus Berechnungen hervorgeht, die Krypto-Händler …