Dogwifhat Prognose: +25 %! Jetzt WIF oder PLAY kaufen?

Solana zeigt relative Stärke und Meme-Coins auf Solana ziehen gleich wieder an. So ist Solana mit einem Kursplus von fast 10 Prozent der stärkste Top 10 Coin in den letzten 24 Stunden. Zu den besten Kryptowährungen in der Top 100 gehören derweil Meme-Coins, die auf Solana basieren. Während Popcat (SOL) wieder über 500 Millionen US-Dollar Bewertung aufweist, kann Dogwifhat ebenfalls überzeugen. Hier belaufen sich die Kursgewinne in den letzten 24 Stunden auf rund 25 Prozent, womit WIF die Wochenverluste verkleinert und möglicherweise zeitnah einen wichtigen Support zurückerobern könnte.

Zwischen 1,40 und 1,60 US-Dollar befindet sich bei Dogwifhat nämlich der langfristige Schlüsselsupport. Der Dip unter die Unterstützung trübte das Chartbild massiv ein. Nun könnte jedoch das Comeback näher rücken. Denn mit dem Kurssprung von rund 25 Prozent notiert WIF wieder auf mehr als 1,70 US-Dollar. Der Ausbruch scheint gelungen, sollte jedoch via Schlusskurs oder Retest bestätigt werden.

Dogwifhat erlebt nach dem folgenden Analysten nach einem deutlichen Rückgang einen rasanten Anstieg von 25 Prozent an einem Tag. Trotz der Möglichkeit eines leichten Rücksetzers aufgrund des Widerstands durch den EMA Ribbon, bleib $WIF auf der Solana-Blockchain der Favorit des Experten.

Dogwifhat is skyrocketing after a major dip, surging 25% today.



While a slight pullback is possible with the EMA Ribbon overhead, $WIF remains the top pick on Solana. pic.twitter.com/a0pLiOnJSq - Kyledoops (@kyledoops) August 7, 2024

Der EMA Ribbon ist dabei ein technischer Indikator, der aus mehreren exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) besteht, die unterschiedliche Zeiträume abdecken. Diese EMAs werden in einem "Band" dargestellt, das die Dynamik eines Trends veranschaulicht. Nun könnte $WIF nach einem Anstieg von 25 Prozent auf einen Widerstand durch den EMA Ribbon stoßen - ein Rücksetzer scheint möglich. Anleger handeln bevorzugt den Retest der Ausbruchslinie oder einen Ausbruch über den nächsten Widerstand.

Dogwifhat Alternative: PlayDoge setzt auf Gaming & Memes

In einem Marktumfeld, in dem die Stimmung zunehmend optimistischer wird, tendieren Investoren dann oft auch dazu, ein höheres Risiko einzugehen und sich in kleineren Kryptowährungen zu engagieren. Ein Beispiel für ein solches Projekt ist PlayDoge, das bereits in seiner Vorverkaufsphase über 6 Millionen US-Dollar eingenommen hat. Dieses Projekt verfolgt das Ziel, Elemente der Meme-Coins mit der Gaming-Industrie zu verschmelzen.

PlayDoge greift das Konzept der in den 1990er Jahren beliebten Tamagotchi-Haustiere auf und transportiert es in das digitale Zeitalter der Blockchain-Technologie. Die Nutzer haben die Möglichkeit, virtuelle Shiba Inu-Haustiere zu betreuen und dabei Kryptowährungen zu verdienen. Das zentrale Element des Spiels ist der $PLAY-Token, der als Währung innerhalb des Spiels verwendet wird. Dieses Konzept stellt eine innovative Verbindung zwischen traditionellem Gaming und den modernen Möglichkeiten des Kryptomarkts dar. Das Spiel basiert schließlich auf dem bekannten Play-to-Earn-Modell, bei dem Spieler Geld verdienen können. Belohnt werden bei PlayDoge diejenigen Gamer, die sich aktiv um ihre digitalen Haustiere kümmern und erfolgreich in Mini-Spielen abschneiden. Diese Belohnungsstruktur soll eine langfristige Bindung an das Spiel schaffen.

Zum PlayDoge Presale

PlayDoge kombiniert also geschickt nostalgische Spielkonzepte mit den technologischen Möglichkeiten der Web3-Welt. Darüber hinaus wurde der Smart Contract des Projekts sorgfältig geprüft, was zusätzliches Vertrauen bei potenziellen Investoren schafft. Derzeit ist der $PLAY-Token für 0,00526 US-Dollar erhältlich, allerdings steigt der Preis bereits in den nächsten 24 Stunden ein weiteres Mal. Direkt im Anschluss können Anleger ihre PLAY Token für 70-80 Prozent APY stkaen.

Die Kombination von Gaming und Memes wirkt dabei in 2024 ein weiteres Mal vielversprechend. Der Kauf von PLAY ist einfach über die offizielle Website möglich - via Token-Swap gegen ETH/USDT/BNB. Sogar die Bezahlung mit Kreditkarte wurde intuitiv eingerichtet.

Zum PlayDoge Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.