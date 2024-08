Krypto News: WienerAI (WAI) steigt nach dem Crash um 91 %! Lohnt sich der Einstieg beim KI-Coin?

Während es am Kryptomarkt danach aussieht, als würde es den zweiten Tag in Folge wieder bergauf gehen, steigt der Kurs des neuen Meme- und KI-Coins WienerAI ($WAI) innerhalb von 24 Stunden um 91 %. Der Vorverkauf von WienerAI wurde am 31. Juli mit über 9 Millionen Dollar erfolgreich abgeschlossen. WienerAI überzeugt Anleger mit dem Plan, einen Chatbot auf den Markt zu bringen, bei dem Krypto-Trades direkt über das Eingabefeld durchgeführt werden können. Genau wie bei ChatGPT gibt man eine Anweisung direkt in das Chatfeld ein und die KI führt die Trades für einen durchh.

Obwohl WienerAI ($WAI) einen holprigen Start hatte, da es am Montag beim Launch für den gesamten Kryptomarkt bergab gegangen ist und sogar der Bitcoin-Kurs um 10.000 Dollar nachgegeben hat, geht es nun wieder schnell bergauf. Schon im Juni, als der Vorverkauf von WienerAI gestartet ist, war das Marktumfeld eher schwierig. Dennoch ist es gelungen, über 9 Millionen Dollar im Presale zu sammeln und nun geht es auch nach dem Launch weiter bergauf.

Der $WAI-Kurs ist direkt nach dem Start durch den Crash am gesamten Kryptomarkt eingebrochen, hat sich aber schnell wieder erholt. Wer den Dip genutzt hat, konnte sein Kapital bereits vervielfachen.

($WAI Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Nachdem das Vertrauen der Anleger zurückgewonnen war, haben die Entwickler mit einem Tokenburn von 30 % des Gesamtangebots nochmal nachgelegt und die Stimmung weiter angeheizt. Durch die Reduzierung des Gesamtangebots kann der Wert der verbleibenden Token schnell steigen.

Breitere Marktfaktoren haben ebenfalls eine Rolle dabei gespielt, die Stimmung zu verändern und den Preis von $WAI sowie den allgemeinen Appetit auf Meme-Coins zu beeinflussen. Am 6. August kam es bei den Spot Ethereum ETFs zu Kapitalzuflüssen von fast 100 Millionen Dollar, was dem besten Tag seit der Markteinführung entspricht. Der iShares Ethereum Trust von BlackRock hat seit der Markteinführung ETH im Wert von fast 900 Millionen Dollar gekauft.

Presale Coins überstehen die Korrektur am besten

Schon bei WienerAI konnten sich Investoren bei der letzten Korrektur im Juni schützen. Wer in das Initial Coin Offering (ICO) investiert hat, war von den Verlusten nicht betroffen, da der Kurs erst nach dem Listing an den Kryptobörsen von den Schwankungen durch Angebot und Nachfrage betroffen ist. Während des Vorverkaufs wurde der Tokenpreis sogar mehrfach erhöht, wovon frühe Käufer in Form eines Buchgewinns profitiert haben.

WienerAI ist aber nicht der einzige vielversprechende Vorverkaufstoken am Markt. Pepe Unchained hat sein ICO beispielsweise vor etwas mehr als einem Monat gestartet und inzwischen über 7,5 Millionen Dollar umgesetzt. Derzeit sieht es so aus, als könnte Pepe Unchained ($PEPU) sogar seine Vorgänger PEPE und PEPECOIN überholen, da der neue Meme Coin Anleger mit einer eigenen Layer 2 Chain für Ethereum überzeugt, die deutlich günstigere und schnellere Transaktionen ermöglicht.

Jetzt Pepe Unchained Website besuchen.

Auch mit Base Dawgz ($DAWGZ) und PlayDoge ($PLAY) kommen zwei vielversprechende neue Coins auf den Markt, die derzeit im Vorverkauf erhältlich sind. Beide spielen genau wie Dogecoin und SHIB auf Shiba Inu Hunde Memes an, die bekanntlich die beliebtesten am gesamten Kryptomarkt sind.

Base Dawgz überzeugt durch seine breite Verfügbarkeit, da die Entwickler hier auf einen Multi Chain Launch setzen. $DAWGZ Token basieren zwar auf der Base Chain, werden aber via Wormhole auch auf Ethereum, Avalanche, BSC und Solana bereitgestellt. Damit soll das größtmögliche Publikum angesprochen werden, um den Kurs nach dem Listing an den Börsen in die Höhe zu treiben. Dass die Idee funktioniert, zeigt schon der starke Vorverkauf. Innerhalb kürzester Zeit haben Anleger $DAWGZ-Token im Wert von 2,8 Millionen Dollar gekauft.

Jetzt Base Dawgz Website besuchen.

Bei PlayDoge ($PLAY) geht man einen anderen Weg, der ebenfalls zum Erfolg führen könnte. Die Entwickler bringen hier nicht nur einen Meme Coin auf den Markt, sondern auch ein gleichnamiges Play 2 Earn Game, bei dem Spieler $PLAY-Token verdienen, wenn sie sich um ihren DOGE-Tamagotchi kümmern. Die Kombination aus Meme Coins der heutigen Zeit und Tamagotchis der 90er Jahre kommt bei Anlegern offenbar extrem gut an, da bereits $PLAY-Token im Wert von fast 6 Millionen Dollar im Presale verkauft wurden. Es zeigt sich also ein klarer Trend hin zu Meme Coins, die im ICO zu einem günstigen Fixpreis gekauft werden und nach dem Lisitng an den Kryptobörsen schnell durch die Decke gehen können.

Hier geht's zur Website von PlayDoge.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.