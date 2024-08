München (ots) -Aus einer beruflichen Beziehung wird Liebe: Schauspieler Sky du Mont, der in über 100 auch internationalen Fernseh- und Kinoproduktionen mitwirkte und als Buchautor äußerst erfolgreich ist, lernt bei einem Interviewtermin die österreichische Journalistin Julia Schütze kennen und später auch lieben. Seit 2022 sind sie ein Paar und ergänzen sich bestens. Gute Voraussetzungen also, um im Duell gegen den "Quizduell-Olymp" zu punkten. Ob die Harmonie dem "Team Liebe" zum Sieg verhilft, wird sich zeigen: Am Freitag, 9. August, um 18:50 Uhr im Ersten im "Quizduell-Olymp" mit Esther Sedlaczek.Das ist der "Quizduell-Olymp" - Marie-Louise Finck, Staatsanwältin aus Kiel ("Quiz-Königin"), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover ("Quiz-Ass"), Prof. Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär ("Professor Quiz").In der ARD Quiz App mitspielen - Wer vom Sofa aus während der Sendung mitraten will, kann das ganz einfach mit der ARD Quiz App tun. Alle, die mitspielen, haben die gleichen Chancen auf den Gewinn. Es kommt nicht darauf an, wie viele Fragen beantwortet werden und ob die Antworten richtig waren.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-876; E-Mail: agnes.toellner@ard.dePlanpunkt PresseTel.: 0170-3418487, E-Mail: presse@planpunkt.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5839252