FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 18,00 auf 16,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Geldinstitut sei weiter auf gutem Wege, seine Ziele für das kommende Jahr zu erreichen, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktien blieben attraktiv bewertet. Der Experte erwartet eine deutlich positive Ergebnisentwicklung in den kommenden Jahren und geht davon aus, dass die Bank spätestens 2025 ihre Aktienrückkäufe wieder aufnimmt./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024 / 15:14 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2024 / 15:26 / MESZ





ISIN: DE0005140008