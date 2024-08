Standort Dubai wird neuer regionaler Hauptsitz, Fertigung ist nur der Anfang

Datalec Precision Installations (DPI), ein Anbieter von erstklassigen Dienstleistungen für die Planung, Lieferung, Konstruktion und Verwaltung von Rechenzentren, der nahtlose und integrierte End-to-End-Lösungen für Betreiber von Rechenzentren bietet, freut sich, einen bedeutenden Meilenstein in seinen Expansionsplänen bekanntzugeben. Eine neue Fertigungsanlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) unterstreicht das starke Engagement des Unternehmens in der Region. In der 51.000 Quadratfuß großen Anlage werden Gangeinhausungen und Sicherheitsgitter nach den hohen Standards von DPI hergestellt.

Im Rahmen des strategischen Wachstums von DPI engagiert sich das Unternehmen stärker im Nahen Osten, indem es sein regionales Team ausbaut und Investitionen tätigt. Dabei werden die Produktionskapazitäten in Dubai die europäischen Ressourcen des Unternehmens widerspiegeln. Die neue Anlage, die bis Ende Sommer voll betriebsbereit sein wird, dient auch als regionaler Hauptsitz und umfasst ein Marketingbüro und einen Schulungsraum.

"Nachhaltigkeit war nicht nur eine Überlegung, sondern ein Schlüsselfaktor bei der Wahl unseres Standorts", sagt Sean Christie, Projektleiter bei Datalec im Nahen Osten. "Der Schwerpunkt liegt auf der Herstellung von Produkten mit dem Ziel, den in den Endprodukten enthaltenen Kohlenstoff zu reduzieren, was unser Engagement für die Umwelt unterstreicht."

Die Anlage verfügt über eine 450-Kilowatt-Solaranlage auf dem Dach, die erneuerbare Energie vor Ort liefert. Das Gebäude ist strategisch günstig in der Nähe nationaler Luft- und Seefrachtinfrastrukturen gelegen, um die Projektlieferzeiten zu verbessern und die Transportemissionen zu reduzieren. Der Großteil der Lieferkettenmaterialien wird ebenfalls lokal innerhalb eines 20-Kilometer-Radius beschafft. DPI plant weitere Investitionen in eine interne Pulverbeschichtungsanlage, um die Anordnung der Firmenzentrale im Vereinigten Königreich nachzubilden.

Über Datalec

