Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der weltweite Marktausverkauf ist eine direkte Folge des unbegründeten Überoptimismus der Märkte in Bezug auf den Zustand der US-Wirtschaft, so Dan Scott, Leiter des Bereichs Multi-Asset bei Vontobel.Eine Rezession bleibe Teil ihres wirtschaftlichen Basisszenarios für 2024, auch wenn die Experten davon ausgehen würden, dass sie kurz und flach sein werde. Die nächste FED-Sitzung sei erst für Mitte September angesetzt, aber die Rufe nach einer außerplanmäßigen Sitzung und einer dringenden Zinssenkung würden immer lauter. Obwohl solche Schritte selten seien, habe die FED in den letzten 30 Jahren insgesamt elf Dringlichkeitssitzungen abgehalten, zuletzt im März 2020 zu Beginn der Covid-Pandemie. ...

