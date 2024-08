München (ots) -Qualys TotalAI ermöglicht eine ganzheitliche Erkennung und Schwachstellenbewertung von KI-Workloads, um Datenlecks, Injektionsprobleme und Modelldiebstahl zu erkennenQualys, Inc. (https://www.qualys.com/) (NASDAQ: QLYS (https://investor.qualys.com/?_ga=2.26830653.1285044243.1557348334-2035024943.1528921512)), ein führender Anbieter von bahnbrechenden Cloud-basierten IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, erweitert sein Portfolio um Qualys TotalAI, das auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Absicherung von generativen KI- und Large-Language-Model-Anwendungen (LLM) ausgerichtet ist.Da Unternehmen zunehmend KI und LLM in ihre Produkte und Lösungen integrieren, sind sie mit einer erweiterten Angriffsfläche und erhöhten Cyberrisiken konfrontiert.Qualys TotalAI nutzt die leistungsstarken Funktionen, für die die Qualys-Plattform bekannt ist, um Unternehmen bei der sicheren Einführung von KI-Technologien zu unterstützen. Sie erweitert die bekannten Qualys-Funktionen für Asset-Transparenz, Schwachstellenerkennung und -beseitigung auf generative KI und fügt LLM-Scans hinzu. Die Lösung adressiert speziell die OWASP Top 10 (https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/) der kritischsten Risiken für LLM-Anwendungen: Prompt Injection, Offenlegung sensibler Informationen und Modell-Diebstahl. Mit Qualys TotalAI können Unternehmen auf sichere Weise die Vorteile von KI nutzen und gleichzeitig strenge Sicherheitsstandards einhalten.Qualys TotalAI bietet:- Erkennen Sie alle KI-Workloads: Erkennen, inventarisieren und klassifizieren Sie alle KI- und LLM-Ressourcen, einschließlich GPUs, Software, Pakete und Modelle in der Produktion, und setzen Sie ihre Exposition mit der Angriffsfläche in Beziehung.- Verhindern Sie Modell-Diebstahl: Erweitern Sie die Leistungsfähigkeit von TruRisk, um Schwachstellen in KI-Software zu bewerten, zu priorisieren und zu beheben, und zwar mit über 650 KI-spezifischen Erkennungen, die mit Bedrohungsmeldungen und Asset-Exposures korreliert sind, um das Risiko von Modell- und Datendiebstahl zu verhindern.- Sichere KI-Infrastruktur: Nutzen Sie umfassende Abhilfemaßnahmen, um Sicherheitsanforderungen zu übertreffen, SLAs und Geschäftsanforderungen zu erfüllen.- Erkennen Sie die Offenlegung sensibler Daten: Bewerten Sie LLMs auf kritische Angriffsrisiken wie Prompt Injection, Offenlegung sensibler Daten und Modelldiebstahl gemäß den OWASP Top 10 für LLMs.Pressekontakt:Kafka KommunikationUrsula Kafka+49 89 747470-580info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Qualys, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54173/5839261