Erneutes Rekordwachstum bei waipu.tv Kunden - Guidance 2024 bestätigt Konzernumsatz steigt um 3,3 % auf 1.198 Mio. EUR (Vorjahr: 1.160 Mio. EUR)

Netto-Neukundenwachstum von waipu.tv im 2. Quartal 2024 (191,0 Tsd.) höher als im gesamten 1. Halbjahr 2023 (183,6 Tsd.)

Abonnentenzahl von freenet (Mobilfunk + TV/Medien) steigt auf 9,808 Mio. (Jahresende 2023: 9,493 Mio.)

Langfristige Vereinbarungen mit den drei Mobilfunknetzbetreibern abgeschlossen

EBITDA (252,2 Mio. EUR) und Free Cashflow (151,2 Mio. EUR) aufgrund temporärer Wachstumsinvestitionen nicht über dem Vorjahresniveau

Vorstand bestätigt Guidance 2024 Büdelsdorf, 7. August 2024 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute nach Handelsschluss (Xetra) die Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2024 veröffentlicht. Alle finanziellen Kennzahlen beziehen sich ausschließlich auf die weitergeführten Geschäftsbereiche. Die Geschäftsaktivitäten von Gravis wurden per Ende Juni 2024 vollständig eingestellt. Die Ergebnisbestandteile von Gravis werden als aufgegebener Geschäftsbereich in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie Kapitalflussrechnung separat ausgewiesen (inkl. Anpassung der Vorjahreszahlen). Konzern: EBITDA und Free Cashflow erwartungsgemäß nicht über Vorjahresniveau Die Ergebnisse des 1. Halbjahres 2024 spiegeln die Erwartungen der zu Jahresbeginn formulierten Guidance 2024 für das "Jahr des Übergangs" wider. Die Anzahl der Abonnenten stieg um 315,3 Tsd. auf 9,808 Mio. (Jahresende 2023: 9,493 Mio.), im Wesentlichen getrieben durch das Rekordwachstum von waipu.tv (329,6 Tsd. Netto-Neukunden). Die Abonnentenzahl von freenet (Mobilfunk + TV/Medien) nähert sich damit stetig der Marke von 10 Millionen und sollte diese am Jahresende überschreiten. Aufgrund stabiler ARPUs (Average Revenue per User) in beiden operativen Segmenten stiegen die Konzernumsatzerlöse um 3,3 % auf 1.198 Mio. EUR und lagen damit über dem Vorjahreswert (1.160 Mio. EUR). Das Konzern-EBITDA in Höhe von 252,2 Mio. EUR lag infolge erhöhter Investitionen in Wachstum, insbesondere in die Steigerung der Markenbekanntheit von waipu.tv, erwartungsgemäß nicht über dem Vorjahresniveau (255,2 Mio. EUR). Gleiches gilt für den Free Cashflow, der bei 151,2 Mio. EUR lag (Vorjahr: 153,6 Mio. EUR). Der Vorstand bestätigt die Guidance für das Geschäftsjahr 2024. Es wird weiterhin ein EBITDA zwischen 495 und 515 Mio. EUR sowie ein Free Cashflow zwischen 260 und 280 Mio. EUR erwartet. Tabelle 1: Kennzahlen der freenet AG Nichtfinanzielle Kennzahl Einheit 30.06.2024 31.12.2023 abs. Veränd. rel. Veränd. Abonnenten1 Mio. 9,808 9,493 0,315 3,3 % Finanzielle Kennzahlen Einheit H1/2024 H1/2023

(angepasst) abs. Veränd. rel. Veränd. Umsatzerlöse Mio. EUR 1.197,9 1.159,7 38,2 3,3 % EBITDA Mio. EUR 252,2 255,2 -3,0 -1,2 % Free Cashflow Mio. EUR 151,2 153,6 -2,5 -1,6 %

Mobilfunk: EBITDA erholt sich im Halbjahresverlauf und liegt über dem Vorjahr Im abgelaufenen Halbjahr war das Kundenwachstum in einem gesättigten deutschen Mobilfunkmarkt für Privatkunden vergleichsweise verhalten. Im Segment Mobilfunk ist die Zahl der Postpaid-Kunden seit dem Jahresende 2023 (7,418 Mio.) um 25,3 Tsd. auf 7,444 Mio. gewachsen. Die Nutzerzahl der App-basierten Tarife (freenet FUNK und FLEX) blieb mit 122,0 Tsd. gegenüber dem Jahresende 2023 (121,3 Tsd.) nahezu unverändert. Vor dem Hintergrund der im 2. Halbjahr 2024 geplanten Neueinführung bzw. Neustrukturierung einzelner Tarifportfolios wird auf Jahressicht weiterhin ein moderates Wachstum erwartet. Der Postpaid-ARPU blieb mit 17,8 EUR im Vorjahresvergleich (17,8 EUR) erwartungsgemäß stabil. Im Ergebnis stiegen die Serviceumsatzerlöse leicht um 1,3 % auf 852,0 Mio. EUR (Vorjahr: 840,9 Mio. EUR) und standen für 85 % der Segment-Umsatzerlöse. Insgesamt stiegen die Umsatzerlöse im Segment Mobilfunk auf 1.002,1 Mio. EUR (Vorjahr: 994,6 Mio. EUR).

Tabelle 2: Kennzahlen Segment Mobilfunk Nichtfinanzielle Kennzahlen Einheit 30.06.2024 31.12.2023 abs. Veränd. rel. Veränd. Mobilfunk-Abokunden Mio. 7,566 7,540 0,026 0,3 % davon Postpaid-Kunden Mio. 7,444 7,418 0,025 0,3 % davon App-basierte Tarife2 Tsd. 122,0 121,3 0,7 0,6 % Finanzielle Kennzahlen Einheit H1/2024 H1/2023

(angepasst) abs. Veränd. rel. Veränd. Umsatzerlöse Mio. EUR 1.002,1 994,6 7,5 0,8 % davon Serviceumsätze Mio. EUR 852,0 840,9 11,1 1,3 % EBITDA Mio. EUR 209,4 205,7 3,7 1,8 %

Während im Vorjahresvergleich im 1. Quartal 2024 ein leichter Rückgang des EBITDA aufgrund inflationsbedingter Gehaltserhöhungen zu bemerken war, erholte sich der Wert im 2. Quartal (107,2 Mio. EUR) deutlich und lag 4,8 % über dem Vorjahreswert (102,2 Mio. EUR). Insgesamt verzeichnete das 1. Halbjahr 2024 ein Segment-EBITDA in Höhe von 209,4 Mio. EUR und übertraf das Vorjahr (205,7 Mio. EUR) um 1,8 %. TV und Medien: waipu.tv mit starkem Kunden- und Umsatzwachstum Die Investitionen in die Steigerung der Markenbekanntheit von waipu.tv hatten einen sichtbaren Effekt. Im Segment TV und Medien ist ein deutlicher Anstieg der TV-Abonnenten seit Jahresbeginn auf über 2 Mio. Kunden zu verzeichnen. waipu.tv übertraf mit einem Nettokunden-Zuwachs von 191,0 Tsd. im 2. Quartal 2024 alle bisherigen Quartale deutlich und wuchs im 1. Halbjahr insgesamt um 329,6 Tsd. Kunden (Vorjahr: 183,6 Tsd.). Der Anstieg des waipu.tv Kundenbestands auf 1,699 Mio. (Jahresende 2023: 1,369 Mio.) überkompensiert den bei freenet TV erwarteten Kundenrückgang um 40,3 Tsd. auf 543,5 Tsd. (Jahresende 2023: 583,8 Tsd.). Der ARPU beider Produkte blieb im Vorjahresvergleich stabil, trotz einer außergewöhnlich hohen Wettbewerbsintensität auf dem deutschen TV-Markt. Tabelle 3: Kennzahlen Segment TV und Medien Nichtfinanzielle Kennzahlen Einheit 30.06.2024 31.12.2023 abs. Veränd. rel. Veränd. TV Abo-Kunden Mio. 2,242 1,953 0,289 14,8 % davon waipu.tv Abo-Kunden Mio. 1,699 1,369 0,330 24,1 % davon freenet TV Abo-Kunden (RGU) Mio. 0,544 0,584 -0,040 -6,9 % Finanzielle Kennzahlen Einheit H1/2024 H1/2023 abs. Veränd. rel. Veränd. Umsatzerlöse Mio. EUR 192,3 165,9 26,4 15,9 % EBITDA Mio. EUR 52,8 59,2 -6,4 -10,8 %

Infolgedessen stiegen die Segment-Umsatzerlöse im 1. Halbjahr 2024 um 15,9 % auf 192,3 Mio. EUR (Vorjahr 165,9 Mio. EUR). Der überwiegende Teil davon entfällt auf waipu.tv, dessen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr mehr als 50 % wuchs. Vor dem Hintergrund der erhöhten Investitionen in die Markenbekanntheit von waipu.tv lag das Segment-EBITDA mit 52,8 Mio. EUR erwartungsgemäß unter dem Vorjahreswert (59,2 Mio. EUR). Eine Fortsetzung dieser Investitionen in das dynamisch wachsende IPTV-Geschäft ist auch im 2. Halbjahr 2024 beabsichtigt, um das Kundengewinnungspotenzial in diesem Bereich bestmöglich auszuschöpfen. Conference Call Am Donnerstag, den 8. August 2024 um 10:00 Uhr (MESZ) findet der Conference Call zu den Ergebnissen des 1. Halbjahres 2024 statt. Alle Interessierten können den Conference Call per Webcast (listen-only mode) verfolgen. Eine Aufzeichnung wird im Anschluss zur Verfügung gestellt. Weitere Dokumente zur Veröffentlichung fn.de/irdownloads 1 Summe aus Postpaid-, freenet FUNK-, freenet FLEX-, waipu.tv Abo- und freenet TV Abo-Kunden (RGU) 2 freenet FUNK- und freenet FLEX-Kunden Hinweis Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Abschlüssen der freenet AG sowie in Ad-hoc-Mitteilungen nach Art. 17 MAR, neben den durch die International Financial Reporting Standards (IFRS) definierten Angaben, alternative Leistungskennzahlen (APM) verwendet. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung der APMs finden sich im Geschäftsbericht 2023 . Kontakt freenet AG Investor Relations & ESG Reporting Tel.: +49 (0) 40/ 513 06 778 Mail: ir@freenet.ag Internet: fn.de/ir

