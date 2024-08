… und Japans Beitrag Nach dem Beben Nach einem historischen Ausverkauf am vergangenen Montag steigen die Kurse an den globalen Aktienmärkten am Folgetag wieder heftig an. Kopfkratzen bei den Anlegern: Was denn nun? Kommt der Crash und man ist besser in Cash, oder öffnet sich gerade eine Möglichkeit zum günstigen Einstieg?Der Volatilitätsindex "VIX", der gerne als "Angstindex" bezeichnet wird, schnellte zwischenzeitlich auf 65 Punkte hoch. Dieses Niveau wurde bisher nur während der großen Finanzkrise ...

