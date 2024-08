© Foto: Foto: Richard Drew/AP/dpa



Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment, spricht bei wO TV über die jüngste Achterbahnfahrt an den globalen Finanzmärkten. Riße, der den jüngsten starken Zinsanstieg als Hauptgrund für die Rückgänge an den Aktienmärkten sieht, zweifelt nicht daran, dass die jüngste Korrektur noch nicht das Ende der Abwärtsbewegung markiert. Riße spricht über die 4 großen Risiken, die derzeit für Unruhe unter den Anlegern sorgen: Die verzögerte Reaktion der US-Notenbank auf Wirtschaftsschwankungen, die Überbewertung im KI-Sektor, insbesondere bei Nvidia, die wachsende Staatsverschuldung in den führenden Wirtschaftsnationen und die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Tipp der …