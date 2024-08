Beruhigende Aussagen der japanischen Notenbank und eine fortgesetzte Erholung an den US-Börsen haben den Dax am Mittwoch wieder über die Marke von 17.600 Punkten katapultiert.Letztlich ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 1,50 Prozent auf 17.615,15 Zählern aus dem Handel und machte so einen ersten kleinen Teil seiner heftigen Verluste infolge der jüngsten Börsenturbulenzen wieder wett. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte zur Wochenmitte um 0,64 Prozent auf 24233,38 Punkte zu. Europaweit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...