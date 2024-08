NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 965 auf 975 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er sehe die Aktie des Großküchenausrüsters nach dem starken zweiten Quartal weiter positiv und hebe seine operativen Margenprognosen (Ebitda) an, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem verschob er den Bewertungszeitraum um ein Quartal in die Zukunft./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024 / 15:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2024 / 16:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007010803