Hat Brent Öl den Abverkauf überstanden? Der Ölpreis erholte sich zumindest in den letzten Tagen und konnte sich somit vom jüngsten Tief lösen. Das schürt die Hoffnung auf ein Comeback. Brent Öl mit knackigem Rücksetzer Zu Wochenbeginn kam auch Brent Öl unter die Räder. Die Panik-Stimmung, die am Montag aufkam und über die Märkte hinwegfegte, brachte auch Brent Öl ins Wanken. Als es für den Ölpreis unter die eminent wichtige Unterstützung von 77,5 US-Dollar ging und er die nächste wichtige Unterstützung bei 75 US-Dollar erreichte, drohten die Dämme zu brechen. Doch just in diesem Moment drehte erneut der Markt. So schnell, wie die Panik aufkam, löste sie sich auch wieder auf. Anleger fassten …