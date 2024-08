Krypto News: PEPU erreicht 7,6 Mio. Dollar im ICO und könnte der nächste x100-Coin werden

Eine breite Erholung macht sich derzeit am Meme-Coin-Markt breit! Coins, die in der Korrektur der letzten Tage stark verloren haben wie $BONK, $WIF oder $POPCAT können sich heute um 20 % bis sogar 30 % an einem einzigen Tag erholen!

Solche Bewegungen zeigen immer wieder, wie viel Gewinne Anleger durch kleine Meme-Coins erzielen können. Vor allem, wenn sie von Anfang an dabei sind. In den genannten Meme-Coins ist es dafür leider schon zu spät, aber ein anderer, der sich gerade erst im ICO befindet, könnte jetzt für Anleger die Chance des Jahres darstellen!

Pepe Unchained wächst immer weiter

Der Name des angesprochenen speziellen Meme-Coins lautet Pepe Unchained ($PEPU). Dieser ist vor wenigen Wochen in sein ICO gestartet. Natürlich lag die Marktkapitalisierung des Coins am Anfang bei 0 Dollar. Doch schon jetzt, wenige Wochen später, wurden allein im Vorverkauf über 7,6 Mio. Dollar umgesetzt. Sogar in den Tagen der harten Korrektur haben die Anleger immer mehr $PEPU-Token gekauft. Und das Vertrauen der Investoren scheint ganz offensichtlich immer größer zu werden.

(Die Vorverkaufssumme von $PEPU erreicht schon nach wenigen Wochen im ICO 7,6 Mio. Dollar - Quelle: pepeunchained.com)

Auch die Social-Media-Kanäle von $PEPU explodieren bereits. Diese sind vor einigen Wochen natürlich ebenfalls mit 0 Followern gestartet. Schon jetzt folgen aber 15.000 Anleger der Erfolgsgeschichte von Pepe Unchained auf X (ehemals Twitter) und Telegram. Im Verhältnis zur weltweiten Krypto-Community mag das zwar relativ wenig sein, aber für einen Meme-Coin, dessen Vorverkauf erst kurze Zeit läuft, ist das durchaus beeindruckend. Außerdem bedeutet das nur, dass die Social-Media-Kanäle und damit auch der Kurs von $PEPU noch viel Potenzial haben.

Der Staking-Pool von $PEPU überzeugt Anleger mit hoher Rendite

Auch für Anleger, die auf ein hohes passives Einkommen aus sind, hält $PEPU einiges bereit! Denn der Staking-Pool des Meme-Coins zahlt allen Anlegern, die sich dafür entscheiden, ihre Token zu staken, eine unglaubliche Rendite von 256 % pro Jahr in $PEPU-Token aus. Mit mehr Tokens im Pool kann die Rendite zwar ein wenig geringer werden, bei dieser Höhe dürfte sie aber noch für lange Zeit überdurchschnittlich hoch bleiben.

(Der Staking-Pool von $PEPU belohnt Anleger derzeit mit unglaublichen Renditen von 256 % pro Jahr! - Quelle: pepeunchained.com)

Die beeindruckende Rendite im Staking-Pool hat dazu geführt, dass viele Investoren ihre Token hineingegeben haben, wodurch sich bereits 625 Mio. Tokens im Pool befinden. Das könnte zum Start des Coins an den Börsen ein gewaltiger Vorteil für alle Anleger sein. Denn die gestakten Token können erst eine Woche nach dem Handelsstart verkauft werden! Da sich bereits so viele Token im Staking-Pool befinden, könnte es nach dem Börsenstart zu einer Verknappung des Angebots kommen, was mit hohen Kurssteigerungen einhergehen könnte.

$PEPUs Erfolgsgeheimnis: Die eigene Layer-2-Lösung

Alles bisher gezeigte ist für sich schon beeindruckend. Aber nicht so beeindruckend wie das große Geheimnis, das sich die Entwickler von $PEPU einfallen lassen haben. Der Meme-Coin wird nämlich als erster Pepe-Coin überhaupt eine eigene Layer-2-Lösung erhalten. Das ist gleichbedeutend mit einer eigenen Blockchain und das ist auch das wahre Geheimnis hinter dem großen Erfolg von $PEPU.

Die $PEPU-Blockchain hat gegenüber vielen anderen Chains enorme Vorteile. So ist sie etwa 100-Mal schneller, aber zugleich deutlich kostengünstiger als die Ethereum-Blockchain. Dennoch schafft sie eine sofortige Überbrückung zu dieser. Die Blockchain von $PEPU könnte auch ein ganzes Ökosystem erschaffen, da es aufgrund der Effizienz der Blockchains naheliegend wäre, dass andere Entwickler ihre Meme-Coins ebenfalls auf dieser Blockchain auflegen. Damit würde der Kurs von $PEPU wahrscheinlich explodieren und seinen Investoren unglaubliche Gewinne bescheren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.