Solana Coin News: 3 Gründe für den nächsten DApp-Marktführer

Einige Krypto-Experten haben in ihren Portfolios Solana bereits übergewichtet. Daher wollen wir im folgenden Beitrag einmal die drei wichtigsten Gründe für Solana und ihre einzelnen Teilaspekte im Detail betrachten. Erfahren Sie nun, warum der SOL-Coin möglicherweise zum Marktführer werden oder zumindest überdurchschnittlich steigen könnte.

Solana-Kurs steigt im Vergleich zu Ethereum stärker

Einer der wichtigsten Punkte beim Vergleich der beiden Kryptowährungen Solana und Ethereum ist der Kursverlauf. Denn dieser zeigt an, ob Anleger bereit dazu sind, höhere Preise für ein Asset zu bezahlen.

Besonders interessant ist der Vergleich des Preises von Solana mit dem von Ethereum. Ursprünglich wurde Solana am 10. April 2020 für 0,22 USD eingeführt, als Ethereum noch bei rund 159,00 USD notierte. Somit konnten Sie damals noch 723 SOL in 1 ETH umtauschen.

ETH/SOL-Verhältnis (invers) | Quelle: Tradingview

Seitdem wurde nur noch einmal im Januar des Jahres 2021 ein Tief von 625,05 SOL verzeichnet, was über dem Einführungspreis lag und somit auf einen Trend verweist. Innerhalb von nur 9 Monaten veränderte sich Wechselverhältnis auf 16,53 SOL. Dementsprechend hätten Sie mit einem Investment in Solana rund 3.582 % mehr verdienen können.

Erst heute konnte ein neues Rekordniveau von 16,25 SOL ausgebildet werden, was auf eine anhaltende Stärke von Solana im Vergleich zu Ethereum hinweist. Dieser Trend könnte sich angesichts des neuen Rekords sogar noch einmal fortsetzen.

Performanz der einzelnen Krypto-Narrativen über 30 Tage | Quelle: DeFiLlama

Ebenso ist Solana laut den Angaben von DeFiLlama der einzige Narrativ des Kryptomarktes, welcher über die vergangenen 30 Tage einen Gewinn erzielen konnte. Dieser lag bei 4,94 %, während selbst Bitcoin in derselben Zeit einen Verlust von 1,64 % verzeichnete.

Metriken von Solana holen auf

Während Solana vor zwei Jahren nur auf einen Anteil von 0,82 % des DEX-Volumens aller Blockchains gekommen ist, waren es ein Jahr später bereits 2,12 %. Mittlerweile macht Solana jedoch schon 26,07 % aus und konnte zeitweise mit 37,74 % sogar Ethereum übertreffen.

Dies ist eine beeindruckende Entwicklung und konnte bisher nur von der BNB Smart Chain erreicht werden, welche zuvor als einer der härtesten Ethereum-Konkurrenten betrachtet wurde. Mittlerweile macht sie jedoch nur noch einen Anteil von 8,31 % aus, während Arbitrum (14,01 %) und Base (8,86 %) noch vor ihr und nach Solana liegen.

DEX-Dominanz | Quelle: DeFiLlama

Ebenso positiv hat sich der TVL (Total Value Locked) auf Solana entwickelt. Noch vor einem Jahr machte die Blockchain gerade einmal 0,77 % der auf allen Chains gesperrten Assets aus. Mittlerweile kommt Solana auf einen Anteil von 5,96 % und befindet sich somit nach Ethereum mit 46,06 Mrd. USD und Tron mit 7,32 Mrd. USD auf den dritten Platz mit 4,73 Mrd. USD.

Zudem konnte Solana den TVL über die vergangenen 30 Tage sogar um 8,36 % steigern, während Ethereum 14,76 % verlor. Aber auch heute gewann SOL 11,60 % hinzu, während es bei Ethereum nur 2,22 % sind.

Über die vergangenen 12 Monate hat Solana seinen TVL von 313,9 Mio. USD auf 4,73 Mrd. USD um 1.408 % gesteigert. Im Vergleich dazu wurde der TVL von Ethereum von 23,33 Mrd. USD auf 46,06 Mrd. USD nur um 97,43 % erhöht.

Zeitweise konnten die täglichen Gebühreneinnahmen von Solana sogar Ethereum übertreffen, was ebenfalls auf eine zunehmende Konkurrenz hindeutet. Laut Dan Smith von Blockworks Research hat der gesamte ökonomische Wert von Solana auch schon Ethereum übertroffen.

Bei der Anzahl der täglich aktiven Wallets wurde Solana mit 1,6 Mio. mittlerweile von NEAR Protocol mit 2,6 Mio. und Tron mit 2,3 Mio. überholt. Dafür bleibt Solana mit 34 Mio. Transaktionen am gestrigen Tage mit Abstand führend, nach Tron mit 7,4 Mio. und NEAR Protocol mit 5,4 Mio., während Ethereum mit Skalierungslösungen nur auf rund 7 Mio. kommt.

Anzahl der Blockchain-Transaktionen nach Chain | Quelle: Artemis

Ausblick auf Solana bleibt hervorragend

Die Blockchain von Solana bietet hervorragende Eigenschaften. Zu diesen zählen unter anderem hohe Adaptionsgeschwindigkeit, besondere Resilienz, förderliche Netzwerkeffekte, Optimierung der Netzwerkperformanz, geringe Gebühren, hohe Geschwindigkeit und enormer Datendurchsatz von 687 MB/s.

Solana Datendurchsatz im Vergleich zu anderen Blockchains | Quelle: Franklin Templeton

Überdies hat die Solana-Blockchain bedeutende Entwicklungsschritte verzeichnet. So wurde unter anderem das Problem mit den Transaktionsabbrüchen behoben und bald wird das Firedancer-Upgrade eingeführt werden, mit welchem die Anzahl der Transaktionen bis auf 1,2 Mio. pro Sekunde gesteigert werden soll.

Hinzu kommen praktische Erweiterungen wie ein Bonuspunkteprogramm für Shopify und Blinks für einfache Transaktionen auf Websites und in den sozialen Medien mithilfe eines Links. Ebenso wurden Actions implementiert, bei denen es sich um spezifizierte API-Endpunkte handelt.

Mit ihnen können Blockchain-Funktionalitäten direkt in Anwendungen integriert werden, womit sich komplexe On-Chain- und Off-Chain-Logiken realisieren lassen. Somit kann jede Internet-Oberfläche zu einer Dapp werden.

Ebenso wurde die Nutzererfahrung durch die verschärften Kontrollen der Validatoren verbessert, da somit der Einsatz von MEV-Bots verhindert werden soll, welche die Transaktionen manipulieren, um auf diese Weise einen Gewinn zu erzielen.

Außerdem wurden schon die ersten Solana-Spot-ETFs in den USA und in Kanada beantragt. Aber auch von Plänen für einen in Hongkong war bereits die Rede. Wie schnell 21shares und VanEck mit ihren SOL-ETFs in den USA schnell erfolgreich sein werden, wird sich noch zeigen müssen. Sollte Donald Trump gewählt werden, dürfte dies deutlich früher geschehen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.