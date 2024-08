XRP Prognose: Ripple explodiert 28 % durch Ende des Rechtsstreits

Endlich wurde die jahrelange Gerichtsverhandlung von Ripple abgeschlossen und heute die Höhe der Strafe bekannt gegeben. Wie zu erwarten war, ist der XRP-Coin daraufhin explodiert. Allerdings gibt es auch ein paar Warnzeichen für Anleger, welche bei dem ersten Urteil noch nicht beobachtet wurden. Lesen Sie daher nun die folgende XRP Prognose, um alles über die neusten Entwicklungen zu erfahren!

Richterin verkündet Urteil und beendet den Rechtsstreit

Die SEC hatte versucht, gegen Ripple eine dauerhafte Verfügung zu erreichen, um auf diese Weise zukünftige Verstöße zu verhindern. Ebenso forderte die amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde eine Rückerstattung der 876.308.712 USD und der Vorabzinsen von 198.150.940 USD sowie eine zivilrechtliche Strafe in gleicher Höhe.

Inzwischen hat die Richterin Analisa Torres bekannt gegeben, dass sie dem Antrag der einstweiligen Verfügung der SEC stattgibt. Allerdings hatte sie den Umfang modifiziert, um somit unnötige Duplikate zu vermeiden.

Zudem wurde die Rückerstattung abgelehnt, da kein nachweislicher finanzieller Schaden für die Anleger entstanden ist. Darüber hinaus hat sie eine zivilrechtliche Strafe in Höhe von 125.035.150 USD verhängt, welche auf der Anzahl der nicht registrierten Transaktionen beruht.

Somit lag sie ungefähr so hoch, wie sie der Anwalt Jermey Hogan eingeschätzt hatte, der von 100 Mio. USD ausgegangen war. Allerdings waren es noch immer deutlich mehr als die von Ripple vorgeschlagenen 25 Mio. USD.

XRP-Coin explodiert durch die Beilegung des Rechtsstreits

Der langwierige Rechtsstreit von Ripple konnte endlich beigelegt werden, was zu Erleichterung bei den Anlegern geführt hat. Dies äußerte sich auch in dem XRP-Kurs, welcher innerhalb einer halben Stunde um sensationelle 28 % stieg.

Allerdings ist dieser Kursanstieg im Vergleich zu der initialen Bewegung vom 13. Juli 2023 enttäuschend, als der Coin durch das positive Urteil der Richterin an nur einem Tag um fast 102 % explodierte und mit einem Plus von 73 % schloss.

Denn damals wurde von derselben Richterin festgestellt, dass es sich lediglich bei den Verkäufen an die institutionellen Anleger, jedoch nicht bei denen an die Privatanleger um Wertpapiere gehandelt hatte.

Nun sind die Investoren hingegen etwas zurückhaltender, da sich der Kryptomarkt noch immer aufgrund verschiedener Faktoren in einem bärischen Umfeld befindet. Somit wurden die Hoffnungen der Anleger schnell wieder von der dadurch verursachten Angst gedämpft.

Inzwischen konnte der diagonale Widerstand im Bereich von 0,58 USD überwunden werden. Sollte der Tagesschlusskurs darüber liegen, ist mit einer Fortsetzung zu rechnen. Diese könnte bis zum 23,6er-Fibonacci-Retracement von 0,68 USD gehen. Noch ist der Kurs nicht überkauft, allerdings dürfte er vom negativen Marktumfeld nicht unberührt bleiben.

Diese Faktoren wirken sich derzeit belastend auf XRP aus

Zu den belastenden Faktoren zählen unter anderem die US-Arbeitslosenzahlen der vergangenen Woche, welche die Sahm-Regel ausgelöst haben und somit eine Rezession anzeigen. Hinzu kommt ein Nachlassen der KI-Euphorie, welche einer der Haupttreiber an den hoch bewerteten Aktienmärkten war. Aufgrund der hohen Korrelation wirkt sich dies wiederum bärisch auf Kryptowährung aus.

Ein weiterer wichtiger Faktor war der Yen-Carry-Trade, welcher durch die Zinsanhebungen der Bank of Japan gefährdet wurde. Somit wurde Geld aus den riskanteren und höher verzinsten Anlagen abgezogen, was die Verwerfungen an den Märkten verstärkte. Nun wurde zwar schon signalisiert, dass sie von dem aktuellen Kurs abkehren, jedoch sind die Zinsen noch hoch.

Ebenfalls belastend wirken sich die geopolitischen Risiken aus, da mit einem Gegenangriff des Irans auf Israel gerechnet wird, nachdem einige hochrangige Verantwortliche getötet wurden, die in Verbindungen mit dem Iran standen. Dies könnte einen Mehrfrontkrieg auslösen, welcher negative Auswirkungen auf den Welthandel haben kann.

Außerdem hat die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris mittlerweile bei den Wahlumfragen die Führung übernommen. Dies hat bei den Kryptoanlegern für Enttäuschungen gesorgt, da sie sich bereits auf die liberalere Kryptopolitik von Donald Trump gefreut hatten.

Durch die bevorstehende US-Wahl am 5. November 2024 werden die Finanzmärkte aufgrund der dadurch verursachten Unsicherheit über die künftige Politik belastet. Historisch hat dies unmittelbar vor der Wahl im Oktober zu einem starken Abverkauf geführt. Erst nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses setzte dann die Jahresendrally ein. Hinzu kommen potenzielle BTC-Verkäufe der US-Regierung, Mt. Gox und Global Genesis.

Es gibt aber auch noch Faktoren, welche sich belastend auf den XRP-Coin ausgewirkt haben. So ist Ripple in der letzten Zeit von seiner Entwickler-Community kritisiert worden, da es in einem Werbevideo zuerst noch von Tausenden Entwicklern sprachen, dies jedoch dann gelöscht haben.

Zudem sind die Hoffnungen auf die XRP-Spot-ETFs aufgrund der Aussagen mehrerer BlackRock-Verantwortlicher und der Sygnum Bank etwas zurückgegangen. Denn diese sagten alle, dass sie außer für Bitcoin und Ethereum keinen Bedarf sehen. Daher würden sie nicht bald mit einer Genehmigung von beispielsweise Solana-ETFs rechnen.

