Marken müssen bei ihrer Einstellung zu Lieferungen einen "Paradigmenwechsel" vollziehen, um in der Hochsaison erfolgreich zu sein

Einem kürzlich veröffentlichten Bericht zufolge kann die mangelnde Fähigkeit, das Omnichannel-Erlebnis erfolgreich zu gestalten, den Erfolg des Sommersale beeinträchtigen. nShift zufolge müssen Einzelhändler aus den Erfahrungen des Sommers lernen und diese Lehren bei den Vorbereitungen für den Black Friday und Weihnachten umsetzen. Um dies erfolgreich zu meistern, müssen sie ihre Einstellung zu Lieferungen grundlegend ändern.

nShift ist Weltmarktführer im Bereich Liefer- und Erfahrungsmanagement (Delivery and Experience Management, DMXM). Das Unternehmen nimmt eine Vorreiterrolle bei der Verwaltung von Erfahrungen nach dem Kauf und bei der Multi-Carrier-Versandsoftware ein. In dem neuen Bericht "Learning from summer sales" befasst sich nShift mit der Frage, wie Einzelhändler in folgenden Bereichen besser werden können:

Das Omnichannel-Erlebnis meistern- Indem sie die Zusammenarbeit zwischen Online- und In-Store-Handel vereinfachen, können Einzelhändler bei großen Verkaufsveranstaltungen um einen größeren Anteil der Kunden auf Schnäppchenjagd konkurrieren. Fokus auf die Kundenbindung- Viele Einzelhändler denken, dass sie Gelegenheiten zum Aufbau engerer Kundenbeziehungen verpasst haben. Alles, was Einzelhändler tun können, um bei Neukunden ein positives Erlebnis zu schaffen, öffnet die Tür zu einer längerfristigen Beziehung. Aus Daten lernen- Ein Teil des Problems ist, dass viele relevante Daten aus dem Lieferprozess in verschiedenen Systemen und manchmal sogar in verschiedenen Organisationen gespeichert sind. Skalierung und Kapazität gewährleisten- Etwa 85 der Online-Käufer geben an, dass sie aufgrund einer schlechten Liefererfahrung nicht mehr bei dem betreffenden Einzelhändler bestellen würden. 1 In Zeiten hoher Nachfrage haben einige Einzelhändler jedoch Schwierigkeiten, die Nachfrage zu decken. Internationaler Versand- Online-Käufer erwarten immer häufiger, bei Einzelhändlern überall auf der Welt einkaufen zu können. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass Lagerhäuser problemlos grenzüberschreitend versenden und die Käufer über den Status ihrer Lieferung auf dem Laufenden halten können.

Sean Sherwin-Smith, After-Sales-Produktmanager bei nShift, sagte: "Indem sie darüber nachdenken, was während der Zeit des Sommersales gut und was weniger gut funktioniert hat, können Einzelhändler vor der alles entscheidenden "Hauptsaison" gegen Ende des Jahres noch entsprechende Änderungen vornehmen. Die letzten Monate des Jahres 2024, in denen der Singles' Day, der Black Friday und die Weihnachtseinkaufssaison liegen, sind für Einzelhändler eine enorme Verkaufschance. Hier erzielen sie oft den Großteil ihrer Gewinne."

"Zu oft ignorieren Einzelhändler, welchen Beitrag das Liefererlebnis zur Umsatzsteigerung leisten kann. Lieferungen werden in der Regel als rein logistische Angelegenheit betrachtet eine aus Kartons und Paketen bestehende Welt. Dabei sind Lieferungen der Schlüssel zur Kundenbindung, zur Umsatzsteigerung und zur Verbesserung der Betriebsabläufe. Ein positives Liefererlebnis ist von entscheidender Bedeutung, um Spitzenleistungen zu erzielen."

Der Bericht verdeutlicht, wie wichtig das Liefer- und Erfahrungsmanagement (Delivery Experience Management, DMXM) mit nShift sein sollte, um aus den Erfahrungen des Sommersale zu lernen und die Erkenntnisse auf die Strategien für die Hauptsaison anzuwenden. Die Lösung kombiniert die Kernkomponenten des Liefermanagements, darunter eine Bibliothek mit über 1000 Speditionsverbindungen, mit kundenorientierten Anwendungen, die die Verwaltung von Checkout- und Retouren-Schnittstellen sowie die Kundenkommunikation übernehmen. Dadurch können Einzelhändler ein vernetztes Liefererlebnis vom Checkout bis zur Haustür schaffen.

Lesen Sie den kompletten Bericht "Learning from summer sales: how delivery experience management (DMXM) can help retailers perfect their peak-season offer by applying lessons from June discounts"

nShift. Worry less. Ship smarter. www.nshift.com

1 https://www.ipsos.com/en/ecommerce-marketplaces-delivery-experience

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240807607445/de/

Contacts:

Robin Grainger, robin.grainger@fourteenforty.uk, +44(0)7941 551318