Diese 3 Coins haben ein enormes Wachstumspotenzial

Einer der wichtigsten Aspekte für den Erfolg eines Coins ist sein Wachstumspotenzial. Daher haben wir im folgenden Beitrag einmal einige der spannendsten neuen Kryptowährungen ausgesucht, welche in den nächsten Monaten aufgrund ihres hohen Wachstums in verschiedenen Bereichen überdurchschnittlich steigen könnten. Lesen Sie nun den Beitrag, um möglichst früh von ihnen zu erfahren.

Pepe Unchained

Es gibt bisher schon für viele verschiedene Sektoren spezielle Layer-2s, welche hervorragende Konditionen für die verschiedenen Projekte bieten. Im Bereich der Memecoins soll diese Lücke jetzt mit Pepe Unchained geschlossen werden, der zudem andere von Ethereum belastete Kryptowährungen von den negativen Effekten der Layer-1 befreien will.

Bei Pepe Unchained handelt es sich um eine Skalierungslösung, welche die Transaktionen außerhalb der Blockchain von Ethereum abwickelt und anschließend auf dieser aufgrund der höheren Sicherheit speichert. Durch dieses Verfahren und einen besonderen Konsensmechanismus können die Transaktionen pro Sekunde um den Faktor 100 erhöht und die Gebühren laut Website auf das niedrigste Niveau gebracht werden.

Dabei positioniert sich Pepe Unchained als ein Ökosystem, welches auch anderen Krypto-Projekten eine deutlich bessere Nutzererfahrung bieten kann. Damit erhöhen sich wiederum die Chancen, dass sich viele Kryptowährungen und andere digitale Assets für Pepe Unchained entscheiden. Dies verleiht $PEPU ein enormes Wachstumspotenzial, da es den Wert mehrerer Memecoins erreichen könnte.

Einige Analysten gehen auch davon aus, dass Pepe Unchained einige der Schwachstellen des Memetoken-Marktes lösen könnte, indem eine transparente, günstige, schnelle und sichere Möglichkeit bereitgestellt wird. Zudem gibt es Gerüchte über Pläne eines Launch-Service und DEX-Handelsmöglichkeiten, welche aus der großen und einflussreichen Pepe-Community entstammen könnten, aber aus Angst vor Nachahmern geheim gehalten werden.

Angesichts des besonderen Potenzials von Pepe Unchained könnte er zum führenden Memecoin aufsteigen und somit selbst seinen Vorgänger Pepe übertreffen, welcher laut DEXScreener seit seinem Start um 162.724.593 % steigen konnte. Zudem bietet er im Vergleich zu ihm sogar einen realen Nutzen, weshalb seine Chancen sogar noch besser stehen. Gierig haben sich die Anleger und auch Wale auf Pepe Unchained gestürzt und bereits Coins im Wert von 7.632.382 USD erworben.

Shiba Shootout

Während es sich bei Memecoins um Kryptowährungen handelt, die einen starken Bezug zur Gemeinschaft haben, können nur die allerwenigsten von ihnen diesen Anspruch tatsächlich zufriedenstellend erfüllen. Denn kaum ein Memecoin ist dezentral organisiert und kann somit die Interessen der Gemeinschaft gewährleisten. Zudem können nur die wenigsten von ihnen langfristig eine Community von Unterstützern um sich scheren.

Im Gegensatz zu diesen stellt der neue Memecoin Shiba Shootout ein deutlich vielversprechenderes Konzept dar. Zuerst einmal fängt dies mit der dezentralen Organisation an, bei welcher alle Tokeninhaber ein Mitspracherecht über die künftige Entwicklung der diversen Projekte erhalten. Dies bindet sie stärker ein und kann sich wiederum förderlich auf die Loyalität auswirken.

Ebenso dürfte die Gemeinschaft durch die spannenden SocialFi-Features gestärkt werden. Denn in der passende zum Memecoin-Markt gewählten digitalen Wild-West-Welt von Shiba Shootout gibt es auch sogenannte Lagerfeuergeschichten, bei denen sich die Gemeinschaft austauscht und für interessante Beiträge Kryptowährungen verdienen kann. Dies steigert tendenziell Qualität, Nachfrage und Loyalität.

Die künftige Entwicklung von Shiba Shootout liegt in den Händen der Gemeinschaft. Dennoch wurden auf der Roadmap schon einige Pläne aufgestellt. Unter anderem sollen neben dem bereits vor Abschluss des Vorverkaufs gelaunchten Spiels Shiba Sharpshooter noch weitere Games hinzukommen. Durch die unterschiedlichen Genres werden weitere Zielgruppen angesprochen und die Nutzer noch besser gefesselt.

Shiba Shootout setzt neue Akzente auf dem Markt der Memecoins und kombiniert ihn dabei mit einem der vielversprechendsten Ergänzungen, dem SocialFi. Die Vielseitigkeit, der noch größere Community-Bezug und auch die Spenden an gemeinnützige Vereine erinnern an einige der erfolgreichsten Memecoins wie Shiba Inu und Floki Inu. Daher konnte der Presale bereits viele Anleger überzeugen mehr als 889.802 USD einwerben.

Meme Games Token

Bisher haben die Entwickler auf dem Memecoin-Markt schon viele ungewöhnliche Dinge tokenisiert, wie beispielsweise lustige Memes, Länder, Politiker, Events, Meme-Stocks und einiges mehr. Auf diese Weise wollten sie den spekulativen Tradern eine Möglichkeit bieten, um diese Narrative zu handeln und von deren Aufmerksamkeit zu profitieren. Bisher gab es jedoch noch keinen Memecoin für das weltweit größte Sportevent: die Olympischen Spielen.

Genau dieser Umstand soll sich nun mit dem neuen Meme Games Token ändern, welcher speziell für die Olympiade erstellt wurde. Somit repräsentiert er nicht nur den nach Aussagen vieler offiziellen Olympia-Memecoin, welcher von der Aufmerksamkeit von bis zu 3 Mrd. Zuschauern weltweit profitieren kann. Zudem handelt es sich damit um eine der größten Veranstaltungen und somit um eine ideale Möglichkeit für einen Attention-Memecoin.

Schon jetzt haben einige in Meme Games Token ein besonderes Potenzial erkannt. Denn sein Konzept erinnert an andere erfolgreiche Memecoins wie Dogecoin und Floki Inu, die durch unter anderem ihr Sponsoring von Sportlern schnell Berühmtheit erlangt haben. Ein ähnliches Schicksal könnte sich indessen für Meme Games Token bieten, wenn er Anzeigetafeln, Werbeclips oder Sportler im Kontext der Olympiade unterstützt.

Für den Bob der jamaikanischen Teams waren nur 25.000 USD an Spenden in $DOGE nötig und für ein Nascar-Auto 55.000 USD. Bisher hat der Presale von Meme Games Token schon 346.170 USD erzielt, sodass die Wahrscheinlichkeit eines Sponsorings zunimmt. Dann könnte der Coin schnell gelistet werden und möglicherweise im Zuge der Olympischen Spiele explodieren. Denn schon zuvor hatten viele Prominente einen starken Einfluss auf diverse Coins.

Ebenso hat das Projekt ein passendes Spiel für die Olympiade erstellt, bei dem einige der populärsten Memecoin-Charaktere gegeneinander antreten. Sollte der Wettkämpfer der Spieler gewinnen, so erhalten diese einen Bonus in Höhe von 25 % des Investitionsbetrages. Dabei gibt es keinerlei Teilnahmebeschränkungen. Angesichts eines potenziell frühzeitigen Ausverkaufs sollten Interessierte nicht zu lange zögern.

