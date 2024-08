Singapur (ots/PRNewswire) -SUNRATE, eine intelligente globale Zahlungs- und Treasury-Management-Plattform, gab bekannt, dass sie eine Partnerschaft mit Outpayce von Amadeus eingegangen ist, die dazu beitragen wird, den B2B-Zahlungsverkehr für Reiseunternehmen weltweit zu verbessern und zu automatisieren, wobei der Schwerpunkt auf dem asiatisch-pazifischen Raum (APAC) liegt.Im Rahmen der Partnerschaft können Reiseverkäufer (d.h. Online-Reisebüros (OTAs) und Reisemanagementunternehmen (TMCs)) nun virtuelle Karten von SUNRATE für ihre geschäftlichen Zahlungsanforderungen generieren und nutzen, z.B. für Zahlungen an Fluggesellschaften, Hotels und andere Anbieter über Outpayce B2B Wallet. Die heutige Partnerschaft baut auf einer neuen strategischen Beziehung auf, um eine schnelle, sichere und automatisierte Möglichkeit zu bieten, über Outpayce B2B Wallet mit der von Mastercard angebotenen virtuellen Zahlungstechnologie zu bezahlen und Zahlungen anzunehmen.Die virtuellen Karten von SUNRATE ermöglichen die Abrechnung von Kartenausgaben in mehr als 15 Währungen, so dass Reiseverkäufer auch im asiatisch-pazifischen Raum problemlos skalieren und expandieren können.Coco He, Geschäftsführerin von SUNRATE, sagte, "SUNRATE ist weiterhin bestrebt, sein Angebot an Online-Reiselösungen kontinuierlich zu erneuern, und diese Partnerschaft mit Outpayce bringt uns auf den besten Weg, der One-Stop-B2B-Partner für die Reiseindustrie zu werden."Claudio Santos, gewerblicher Leiter, Travel Sellers, Outpayce von Amadeus, sagte"Wir bei Outpayce sind bestrebt, eine breite Palette an virtuellen Kartenoptionen innerhalb von B2B Wallet anzubieten, damit Agenturen ihre Lieferanten entsprechend ihrer Strategie bezahlen können. Die von SUNRATE ausgegebenen Karten bieten überzeugende neue Optionen in der gesamten APAC-Region, von denen unsere Reiseverkäufer-Community profitieren wird."SUNRATE ist nach dem internationalen Standard für die Sicherheit von Finanzdaten zertifiziert: Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) Stufe 1.Informationen zu SUNRATESUNRATE ist eine intelligente globale Zahlungs- und Treasury-Management-Plattform für Unternehmen weltweit. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 ist SUNRATE als führender Lösungsanbieter anerkannt und hat es Unternehmen ermöglicht, mit seiner hochmodernen proprietären Plattform, seinem umfassenden globalen Netzwerk und seinen robusten APIs sowohl lokal als auch global in über 190 Ländern und Regionen zu operieren und zu skalieren.Mit seinem globalen Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen in Hongkong, Jakarta, London und Schanghai arbeitet SUNRATE mit den weltweit führenden Finanzinstituten wie Citibank, Standard Chartered, Barclays, J.P. Morgan zusammen und ist das Hauptmitglied von Mastercard und Visa.Um mehr über SUNRATE zu erfahren, besuchen Sie https://www.sunrate.com/Informationen zu OutpayceAmadeus macht die Erfahrung des Reisens für jeden und überall besser, indem es Innovationen, Partnerschaften und Verantwortung für Menschen, Orte und den Planeten fördert.Als hundertprozentiges im Besitz von Amadeus befindliches Unternehmen ist Outpayce der nächste Schritt in der Skalierung des Amadeus-Zahlungsverkehrsgeschäfts mit neuen Investitionen in Talente, einer offenen API-Plattform und einer Lizenz zur Bereitstellung neuer regulierter Zahlungsdienste.Outpayce sorgt für eine reibungslosere End-to-End-Reiseerfahrung und macht Reisezahlungen einfach. Unsere offene Plattform, die FinTech- und Bankdienstleister mit dem gesamten Reise-Ökosystem verbindet, ermöglicht es Kunden und Reisenden, problemlos von neuen Fortschritten im Zahlungsverkehr zu profitieren.Die Outpayce Xchange Payment Platform (XPP) löst Herausforderungen in Bereichen wie Authentifizierung, Akzeptanz und Devisenhandel für Reisehändler und bietet Zugang zu Partnern, die Bereiche wie Rückbuchungen und Betrugsmanagement lösen, um den Reisenden ein reibungsloseres Gesamterlebnis zu bieten.Im Bereich B2B-Zahlungen orchestriert Outpayce Zahlungen mit einer Reihe von virtuellen Karten, Währungen und Zahlungsmethoden, um Kosten, Akzeptanz und Agilität zu optimieren, wo immer ein Reiseverkäufer einen Lieferanten bezahlen muss.Outpayce bietet eine End-to-End-Erfahrung, indem es weiterhin mit allen Amadeus-Teams zusammenarbeitet und seine Funktionen in alle Amadeus-Anwendungen einbettet. Die Zukunft des Reisens lässt sich einfach bezahlen.Um mehr über Outpayce zu erfahren, besuchen Sie www.outpayce.com.Folgen Sie uns auf: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/outpayce-from-amadeus/)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sunrate-integriert-sich-mit-outpayce-von-amadeus-302206288.htmlPressekontakt:darren.thang@sunrate.comOriginal-Content von: Sunrate, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166972/5839343