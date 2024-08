Client Lifecycle Management von InvestCloud modernisiert die Kundenbetreuung durch digitale Funktionen, die die betriebliche Effizienz verbessern und eine ganzheitliche Kundenbetreuung ermöglichen

InvestCloud, ein globaler Anbieter von Vermögensverwaltungslösungen, hat seine Client Lifecycle Management ("CLM")-Plattform in Partnerschaft mit Rathbones Group Plc ("Rathbones"), einem führenden britischen Vermögensverwalter, erfolgreich eingeführt. Durch die Nutzung der modularen Lösung von InvestCloud profitiert Rathbones von differenzierten digitalen Fähigkeiten, die das Onboarding und die Betreuung der Kunden der Gruppe verbessern werden.

InvestCloud unterstützt das heutige Geschäft von Rathbones sowie die bevorstehende Integration von Investec Wealth and Investment (UK) und bietet eine skalierbare und sichere Plattform mit zentralisiertem Lead- und Prospect-Management, Onboarding und Servicefunktionen. Durch diese Partnerschaft wird InvestCloud Rathbones in die Lage versetzen, seine Wachstumsambitionen zu unterstützen, die Qualität seiner Daten zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern, so dass die Rathbones-Teams mehr Zeit haben, sich auf die Kundenbetreuung zu konzentrieren.

"Wir sind stolz darauf, mit einem der führenden Vermögensverwalter Großbritanniens zusammenzuarbeiten, um eine ganzheitliche Plattform für den Kundenlebenszyklus zu entwickeln, die es Rathbones ermöglicht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren die Betreuung seiner Kunden", sagte Christine Mar Ciriani, Head of International, Digital Wealth bei InvestCloud. "Durch unsere mehrstufige Partnerschaft mit Rathbones freuen wir uns auf die Bereitstellung zusätzlicher Funktionen, die das Kundenerlebnis weiter verbessern werden."

"Der Start der InvestCloud-Plattform ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, unsere digitalen Fähigkeiten in der gesamten Gruppe zu verbessern, und wir freuen uns darauf, von ihrer zukünftigen Entwicklung und Roadmap zu profitieren, sagte Andy Brodie, Group Chief Operating Officer von Rathbones. "Unsere Partnerschaft mit InvestCloud ist eine Schlüsselkomponente unseres gesamten digitalen Angebots für Kollegen und Kunden und wird uns in die Lage versetzen, die Art und Weise, wie wir unsere Kundenbeziehungen verwalten, weiter zu verbessern und unseren Kunden auch in Zukunft einen hervorragenden Service zu bieten.

Über InvestCloud

InvestCloud ist der weltweit führende Softwareanbieter für die digitale Transformation in der Vermögensverwaltungsbranche und in den USA führend bei der Personalisierung und Skalierung von Beratungsprogrammen, einschließlich Unified Managed Accounts (UMA) und Separately Managed Accounts (SMA). InvestCloud unterstützt ein Vermögen von über 6 Billionen US-Dollar mit über 550 Direktkunden, darunter Banken und Vermögensverwalter, Privatbanken und Asset Manager. Die skalierbare, modulare Technologieplattform von InvestCloud bietet erstklassige digitale Erlebnisse über das gesamte Vermögenskontinuum hinweg.

Sowohl bei Digital Wealth als auch bei APL hilft InvestCloud Vermögensverwaltungsexperten und Unternehmen, ihre Fähigkeiten zu erweitern und ihren Kunden fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten. Das Unternehmen bietet digitale Kunden- und Beratererfahrungen und -tools, die die Entwicklung von Front-Office-Wealth-Management-Lösungen und UMA/SMA-Portfolio-Management-, Handelsausführungs-, Buchhaltungs-, Modellmanagement- und Performance-Investment-Lösungen für die Vermögens- und Asset-Management-Branche ermöglichen.

Im Jahr 2024 wurde InvestCloud von CNBC World's Top Fintech Company genannt, ein Beweis für das Engagement des Unternehmens für Innovation und Kundenerfolg. InvestCloud hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt, darunter in Kanada, Großbritannien, der Schweiz, Italien, Singapur, Japan und Australien. Besuchen Sie InvestCloud.com und folgen uns in den sozialen Medien für weitere Informationen.

Über Rathbones Group Plc

Rathbones Group Plc (Rathbones) ist über ihre Tochtergesellschaften einer der führenden britischen Anbieter von Anlageverwaltungsdienstleistungen für Privatpersonen, Wohltätigkeitsorganisationen und professionelle Berater. Dazu gehören diskretionäre Anlageverwaltung, Investmentfonds, Steuerplanung, Trust- und Unternehmensverwaltung, Finanzplanung und Bankdienstleistungen. Rathbones verwaltet ein Vermögen von 108,9 Milliarden GBP (Stand: 30. Juni 2024). Rathbones beschäftigt über 3.500 Mitarbeiter an 23 Standorten in Großbritannien und auf den Kanalinseln.

