Das Magazin befasst sich mit kritischen Themen, die die Zukunft der digitalen Wirtschaftund die Stärkung der Rolle der Frau im IKT-Sektor bestimmen

Aufbauend auf dem Erfolg ihrer ersten Ausgabe ist die Digital Cooperation Organization (DCO), eine globale multilaterale Organisation, die sich dafür einsetzt, digitalen Wohlstand für alle zu ermöglichen, indem sie das nachhaltige und integrative Wachstum der digitalen Wirtschaft beschleunigt, stolz, die zweite Ausgabe des EconomiX Magazins anzukündigen. Diese Publikation dient als wichtige Plattform für den Wissensaustausch und aufschlussreiche Diskussionen über die sich ständig weiterentwickelnde digitale Landschaft.

2nd Issue of the "EconomiX by the DCO" magazine (Photo: AETOSWire)