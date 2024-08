ProAmpac, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich flexibler Verpackungen und Materialwissenschaften, freut sich, die Kommerzialisierung seiner faserbasierten ProActive Recyclable RP-1050 Produktlinie bekannt zu geben. RP-1050 wurde zunächst in Nordamerika eingeführt und hat dort einen enormen kommerziellen Erfolg erzielt, indem es die traditionelle Folienverpackung durch eine faserbasierte, recycelbare Option ersetzt hat. Die Plattform ist auch in Europa erhältlich und umfasst die lokale Herstellung dieses innovativen Produkts, was ProAmpacs Engagement für globale Nachhaltigkeit weiter unterstreicht.

Diese Lösung bietet Markenherstellern eine recycelbare Alternative zu herkömmlichen Kunststofffolien, die üblicherweise für Umverpackungen verwendet werden. "RP-1050 ist ein Paradebeispiel für ein nachhaltiges Produkt mit multiregionalen Anwendungen, das Marken weltweit hilft, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Diese Plattform verfügt über eine hohe Wasserbeständigkeit und hervorragende Dichtungseigenschaften, die für Hochgeschwindigkeitsverpackungsanwendungen mit Seiten- oder Flossennaht entwickelt wurden", sagt Jim Tierney, Vizepräsident für Produktentwicklung bei ProAmpac.

RP-1050 wurde speziell für Toilettenpapier, Papierhandtücher und Damenhygieneprodukte entwickelt. Durch die Verwendung des hochauflösenden Flexodrucks von ProAmpac erhöht RP-1050 die Sichtbarkeit der Marke und die Kundenbindung in natürlichen Kraftpapier- oder gebleichten Versionen.

Diese vielseitige, leistungsstarke und leicht recycelbare Verpackungslösung demonstriert ProAmpacs Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit. Für weitere Informationen über ProAmpacs nachhaltige Verpackungslösungen kontaktieren Sie bitte Marketing@ProAmpac.com oder gehen Sie zu ProAmpac.com.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein führendes, globales, flexibles Verpackungsunternehmen mit einem breiten Angebot. Wir stellen kreative Verpackungslösungen her und bieten einen hervorragenden Kundenservice sowie preisgekrönte Innovationen für einen breitgefächerten globalen Markt. ProAmpac's Herangehensweise an Nachhaltigkeit ist proaktiv ProActive Sustainability. Wir entwerfen innovative, nachhaltige und flexible Verpackungen für unsere Kunden und helfen ihnen so, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Bei unserer Arbeit leiten uns fünf Werte: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. Das in Cincinnati ansässige ProAmpac befindet sich im Besitz von Pritzker Private Capital, dem Management und weiteren Investoren. Mehr Informationen finden Sie unter: ProAmpac.com oder nehmen Sie Kontakt auf über Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital geht Partnerschaften mit Middle-Market-Unternehmen aus Nordamerika ein, die führende Positionen im Industrie- und Servicesektor haben. Das Unternehmen engagiert sich langfristig. Dies ermöglicht eine effiziente Entscheidungsfindung, hohe Flexibilität bei der Transaktionsstruktur und dem Investmenthorizont sowie eine Abstimmung mit allen Stakeholdern. Pritzker Private Capital baut auf langfristige Geschäfte und ist der ideale Partner für Entrepreneurs und Familienunternehmen. Pritzker Private Capital hat die United Nations Principles for Responsible Investment (PRI) unterzeichnet. Mehr Informationen finden Sie unter: PPCPartners.com.

