Partnerschaft erweitert Zugang in Asien zu wachsendem Einzelzellportfolio von Parse

Parse Biosciences, ein führender Anbieter von kostengünstigen und skalierbaren Lösungen für die Einzelzellsequenzierung, verkündete heute eine Vereinbarung mit dem taiwanesischen Unternehmen Prisma Biotech, um die Reichweite von Parse in Taiwan und in der gesamten Asien-Pazifik-Region zu erweitern.

"Biotech-, Pharma- und akademische Forscher in ganz Asien kurbeln die Nachfrage in der Region nach den Evercode-Lösungen für die Einzelzellsequenzierung von Parse an, da sie deren Skalierbarkeit und Einfachheit entdecken", sagte Dr. Alex Rosenberg, CEO und Mitbegründer von Parse Biosciences. "Wir freuen uns, dass wir ihnen durch unsere Partnerschaft mit Prisma die Möglichkeit geben können, die Vorteile der Einzelzellsequenzierungstechnologie von Parse auf einfache Weise zu nutzen."

Die Vereinbarung des Unternehmens mit Prisma Biotech wird einer größeren Anzahl asiatischer Forscher vollen Zugang zum Einzelzellportfolio von Parse verschaffen, einschließlich Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, Evercode Cell Fixation, Evercode Nuclei Fixation, Gene Select, CRISPR Detect und die Lösung für die Datenanalyse von Parse Biosciences, Trailmaker. Die Vereinbarung ist eine Fortsetzung der laufenden Marktdurchdringung von Parse in Asien, einschließlich Südkorea, Singapur und Indien, sowie in internationalen Schlüsselmärkten wie Nordamerika, Europa, Australien, Israel und Neuseeland.

"Produkte für die Einzelzellsequenzierung werden stark nachgefragt, und die Evercode-Technologie von Parse ist aufgrund ihrer Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit äußerst überzeugend", sagte Kevin Tseng, CEO von Prisma Biotech. "Unsere Partnerschaft mit Parse wird die Einzelzellsequenzierung einem breiten Spektrum von Forschern in Taiwan und in der gesamten Asien-Pazifik-Region zugänglich machen, und wir freuen uns darauf, wissenschaftliche Entdeckungen zu unterstützen, die diese Tools ermöglichen."

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein globales Life Sciences-Unternehmen mit der Mission, Fortschritte für die menschliche Gesundheit und die wissenschaftliche Forschung zu erbringen. Es versetzt Forscher in die Lage, Einzelzellsequenzierung mühelos in noch nie dagewesenem Umfang durchzuführen. Diese innovative Methode ermöglicht bahnbrechende Entdeckungen für die Behandlung von Krebs sowie Nieren- und Lebererkrankungen, die Gewebereparatur, die Stammzellentherapie, die Entwicklung des Gehirns und das Immunsystem.

Parse wurde auf der Grundlage einer bahnbrechenden Technologie gegründet, die an der University of Washington entwickelt wurde. Das Unternehmen hat über 100 Millionen US-Dollar aufgebracht und wird in fast 2.000 Labors auf der ganzen Welt eingesetzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select und ein Softwaretool für die Datenanalyse.

Parse Biosciences hat seinen Hauptsitz in Seattle, im lebhaften Bezirk South Lake Union von Washington. Vor Kurzem hat das Unternehmen ein Gebäude mit einer Fläche von 34 000 Quadratfuß und einem hochmodernen Labor bezogen.

