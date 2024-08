BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Nordbayerischer Kurier' zu Deutschland auf Talfahrt

Die Versorgung der Deutschen mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs war auch schon mal besser. Der Wohnungsbau ist eingebrochen, weil wegen unzähliger Vorschriften und gestiegener Zinsen Immobilien für Selbstnutzer zu teuer, für Investoren zu wenig rentierlich geworden sind. In der Arztpraxis geht keiner mehr ans Telefon, auf den Autobahnen gibt es wegen der Baustellen-Flut ständig Staus, die Schulen sind oft nicht nur baulich in einem beklagenswerten Zustand, Bürgergeld und illegale Migration heizen die Stimmung an, Inflation und Arbeitslosenzahlen steigen wieder. Kurzum: Große Zufriedenheit ist eher selten anzutreffen./yyzz/DP/zb