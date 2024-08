Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Dieses Jahr scheint es extrem viele Mücken zu geben - eine regelrechte Mückenplage. Warum das so ist? Egal. Wichtig ist: Wie können wir uns vor diesen lästigen und nervigen Quälgeistern schützen. Marco Chwalek weiß mehr:Sprecher: Damit es erst gar nicht zu den juckenden Quaddeln kommt, ist Vorbeugen die beste Methode. Andrea Grill vom Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" weiß, wie man sich draußen am besten kleidet, um Mücken abzuhalten:O-Ton Andrea Grill: 22 sec."Für Mücken sind dunkle Farben attraktiv, deshalb zieht man am besten helle Kleidung an. Die sollte lang und weit geschnitten sein. Ein fester Stoff allein schützt nicht. Die Viecher schaffen es mit ihren Stechrüsseln sogar durch Jeans. Es gibt auch spezielle Imprägnier- Sprays für Textilien zur Insektenabwehr, die helfen zusätzlich."Sprecher: Auch zum Schutz der Haut werden Anti-Mückenmittel angeboten, und darauf sollte man beim Kauf achten:O-Ton Andrea Grill: 24 sec."Die klassischen Mückenschutzmittel mit den Wirkstoffen DEET und Icaridin, die haben sich gut bewährt. Idealerweise sollten die Wirkstoffe eine Konzentration von 20 Prozent haben. Und wichtig ist, dass man sie wirklich lückenlos aufträgt. Auch Präparate mit natürlichen Substanzen zum Beispiel Zitroneneukalyptus funktionieren. Ihre Wirkung hält aber nicht ganz solange an."Sprecher: Und ist man dann doch gestochen worden, sollte man schnell handeln. Da kommen zum Beispiel elektrische Stichheiler ins Spiel:O-Ton Andrea Grill: 20 sec."Als Reaktion auf die Stiche schüttet der Körper Histamin aus und die Haut wird dadurch rot, schwillt an und juckt. Die Stichheiler erhitzen kurz und punktuell die Einstichstelle und das bewirkt, dass weniger Histamin produziert wird, und es lindert so den Juckreiz. Man hat nicht mehr ständig den Impuls sich zu kratzen."Abmoderation: Und mit diesen Tipps können wir uns die lästigen Blutsauger vom Leib halten, empfiehlt der "Diabetes Ratgeber".Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.diabetes-ratgeber.netPressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5839353