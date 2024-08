EQS-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit steigert Ergebnis im ersten Halbjahr 2024 deutlich



Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit steigert Ergebnis im ersten Halbjahr 2024 deutlich Neue, ganzheitliche Unternehmensstrategie mit Fokus auf profitables Wachstum und Kosteneffizienz

Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2024 mit 135,0 Mio. EUR im Rahmen der Erwartungen, spürbare Aufholeffekte im zweiten Quartal 2024

Profitabilität deutlich verbessert: Bruttomarge steigt auf 44,4 Prozent (+3,5 Prozentpunkte)

Konzern-EBIT auf 7,0 Mio. EUR deutlich erhöht (+2,2 Mio. EUR)

Free Cashflow steigt auf 9,9 Mio. EUR (+2,3 Mio. EUR)

Prognose für Konzern-EBIT und Free Cashflow angehoben sowie Umsatzprognose für Gesamtjahr 2024 bestätigt

Produktinnovationen sorgen für positive Impulse in der zweiten Jahreshälfte Nassau, 08. August 2024 - Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, konnte vor dem Hintergrund eines unverändert herausfordernden Marktumfelds die Profitabilität im ersten Halbjahr 2024 deutlich steigern. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) stieg im ersten Halbjahr 2024 auf 7,0 Mio. EUR. Dies entspricht einem Anstieg um 47,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 4,8 Mio. EUR. Sondereffekte für strategiebedingte Anpassungen der Organisation in Vertrieb und Marketing belasteten im zweiten Quartal das Ergebnis. Dagegen konnten die Verbesserung der Bruttomarge um 3,5 Prozentpunkte auf 44,4 Prozent, positive Produktmixeffekte sowie Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen wesentlich zur Steigerung des Konzern-EBIT beitragen. Nach Abzug der Steuern ergab sich für das erste Halbjahr 2024 ein Periodenergebnis in Höhe von 4,7 Mio. EUR (Vorjahr: 2,6 Mio. EUR). Der Free Cashflow stieg im ersten Halbjahr 2024 um 29,5 Prozent auf 9,9 Mio. EUR (Vorjahr: 7,6 Mio. EUR). In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 erreichte der Leifheit-Konzern einen Umsatz im Rahmen der Erwartungen von 135,0 Mio. EUR nach 138,1 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einem Rückgang um 2,2 Prozent, wobei der Konzern im zweiten Quartal 2024 mit einem Wachstum von 1,9 Prozent bereits Aufholeffekte erzielen konnte. Alexander Reindler, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, erklärt: "Der Leifheit-Konzern ist nach dem ersten Halbjahr 2024 auf Kurs und konnte ergebnisseitig mit einer deutlichen Steigerung des Konzern-EBIT die Erwartungen mehr als erfüllen. Zur Umsatzentwicklung trugen die erfolgreichen Werbeaktivitäten für margenstarke Bestseller aus den Kernkategorien Reinigen und Wäschepflege sowie der Distributionsausbau in wichtigen europäischen Kernmärkten wesentlich bei. Insbesondere wirkte sich das starke Wachstum im E-Commerce von 9,0 Prozent positiv aus. Im Zuge unserer neuen Unternehmensstrategie werden wir den beschleunigten Ausbau des E-Commerce als einen wichtigen Wachstumstreiber für unser Unternehmen weiter vorantreiben." Im Segment Household verzeichnete der Leifheit-Konzern im ersten Halbjahr 2024 einen leichten Umsatzrückgang um 1,6 Prozent auf 113,2 Mio. EUR (Vorjahr: 115,0Mio. EUR). In diesem Segment konnte der Leifheit-Konzern weitere Produkte der erfolgreichen BLACK LINE in den Markt einführen, was wesentlich zum Wachstum in der Kernkategorie Wäschepflege beitrug. Die Umsätze in der Kategorie Reinigen blieben dagegen hinter dem Vorjahreszeitraum zurück. Hier konnte das Wachstum des Kernbereichs mechanisches Reinigen den deutlichen Rückgang bei elektrischen Reinigungsgeräten nur teilweise kompensieren. Im Segment Wellbeing erreichte der Konzern im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von 7,7 Mio. EUR nach 8,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einem Rückgang um 10,7 Prozent vor dem Hintergrund von Sortimentsanpassungen. Das Segment Private Label verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen leichten Umsatzrückgang um 2,3 Prozent auf 14,1 Mio. EUR (Vorjahr: 14,4 Mio. EUR). Alexander Reindler ergänzt mit Blick auf die neue Strategie: "Mit unserer neuen, ganzheitlichen Unternehmensstrategie für den Leifheit-Konzern mit Fokus auf profitables Wachstum und Kosteneffizienz haben wir uns einen klaren Kompass für die nächsten Jahre gegeben. Wir wollen europäischer Marktführer und Spezialist für mechanisches Reinigen und Trocknen werden - mit höchster Verbraucherzufriedenheit, einer unternehmerischen Kultur und einer nachhaltigen Denkweise. So werden wir uns darauf konzentrieren, unsere definierten Wachstums- und Effizienzinitiativen voranzutreiben. Dabei werden wir unter anderem auf Kosten-, Prozess- und Sortimentsanpassungen sowie schlanke Organisationsstrukturen zur Steigerung von Profitabilität und Effizienz ein besonderes Augenmerk legen. Gleichzeitig sind eine moderne Markenpositionierung der Marke Leifheit, der Ausbau des E-Commerce und die Stärkung der Innovationsfähigkeit wichtige Wachstumstreiber. Auch in der zweiten Jahreshälfte erwarten wir durch unsere Produktinnovationen positive Impulse für unser Geschäft, beispielsweise durch die Produkte der erfolgreichen BLACK LINE sowie unser neues Reinigungsset POWER CLEAN mit der innovativen CleanBlade®-Technologie für noch gründlichere Putzergebnisse." Im Juli 2024 hatte der Vorstand eine Neueinschätzung der Erwartungen für das Gesamtjahr 2024 vorgenommen. Trotz zu erwartender weiterer Belastungen durch erhöhte Container-Frachtraten im zweiten Halbjahr hat der Vorstand die Ergebnisprognose angehoben und rechnet nun mit einem Konzern-EBIT im Korridor von 11 Mio. EUR bis 13 Mio. EUR. Zuvor wurde ein Konzern-EBIT im Korridor von 10 Mio. EUR bis 12 Mio. EUR prognostiziert. Auf der Umsatzseite geht der Vorstand von einer stärkeren zweiten Jahreshälfte und unverändert von einem leichten Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2024 aus. Auf dieser Basis und vor dem Hintergrund geplanter Investitionen in die Effizienz der Fertigung im zweiten Halbjahr geht der Vorstand nun von einem Free Cashflow von etwa 12 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2024 aus, nachdem zuvor ein Wert von etwa 10 Mio. EUR prognostiziert wurde. Weitere Informationen finden Sie im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2024, der online unter https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen/ zur Verfügung steht. Aktuelles Bildmaterial steht unter https://www.leifheit-group.com/presse/mediathek/ zum Download zur Verfügung. Über Leifheit Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle - zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands - zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com , www.leifheit.de und www.soehnle.de .

