The following instruments on XETRA do have their first trading 08.08.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.08.2024Aktien1 US65340H1041 Nexon Co. Ltd. ADR2 USU3033R1024 Fadel Partners Inc.Anleihen/ETF1 US69352PAT03 PPL Capital Funding Inc.2 US87612GAK76 Targa Resources Corp.3 DE000A383UC4 Tress Lebensmittel GmbH & Co. KG4 US207597ES04 Connecticut Light & Power Co.5 US29364WBP23 Entergy Louisiana LLC6 US84859DAD93 Spire Missouri Inc.7 US927804GR96 Virginia Electric & Power Co.8 US927804GS79 Virginia Electric & Power Co.9 DE000HLB58Y3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB58X5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB58U1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB58Q9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 IE00BM67HJ62 Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF