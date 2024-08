NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Zahlen zum zweiten Quartal von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Zahlen seien stark gewesen und die Jahresziele nun eher "konservativ", schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das kommende Jahr könne für den Einzelhändler jedoch ein steiniges werden./bek/zb



ISIN: NL0011794037