Berlin (ots) -Die XPOMET© Medicinale, ein wichtiges internationales Forum für Innovation und Technologie in der Medizin, hat heute ihr umfangreiches Programm veröffentlicht. Die Veranstaltung im Dezember 2024 zielt darauf ab, zukunftsweisende Entwicklungen in der Gesundheitsversorgung zu präsentieren und zu diskutieren.Schwerpunkte des Programms:1. Next Generation Healthcare: New Work, New Culture, Innovation-and-Solution-driven-Healthcare.2. Digitalization and AI for Healthcare: Führende Experten diskutieren und präsentieren die neuesten Entwicklungen, Lösungen und ethische Implikationen.3. Genomics and Personalized Medicine: Einblicke in bahnbrechende Forschung und praktische Anwendungen einer stillen Revolution.4. The Rise of the Robots: Die Rolle von Robotik und Automatisierung in der modernen Medizin. Was können Roboter - was lernen sie in Kürze.5. Diversity in Medicine: Berücksichtigung von Human Diversity in Forschung und angewandter Medizin. Bessere Gesundheitsversorgung ohne Bias Fehler.6. Nachhaltige Gesundheitssysteme: Strategien für eine umweltfreundliche und effiziente Gesundheitsversorgung, Planetary Health!"Unser diesjähriges Programm spiegelt die dynamische Entwicklung im Gesundheitswesen wider", sagt Dr. Stefan Drauschke, Medizinischer Leiter der XPOMET© Medicinale. "Wir bringen führende Experten zusammen, um die Zukunft der Medizin zu gestalten."Die XPOMET© Medicinale zeichnet sich durch ihren einzigartigen, community-getragenen Ansatz aus. "Unsere Veranstaltung lebt von der aktiven Beteiligung und dem Engagement unserer vielfältigen Community", erklärt Dr. med. Stefan Drauschke. "Das macht die XPOMET© zu einer kollaborativen Plattform für Innovation, Kreativität, aktive Lösungsbereitschaft und Austausch."Führende Anbieter von Gesundheitsleistungen und namhafte Industrieunternehmen unterstützen die Veranstaltung nicht nur finanziell, sondern wirken auch maßgeblich an der Gestaltung des Programms mit. Die Expertise und Praxiserfahrung der Akteure bereichern die Diskussionen und Präsentationen und befördern die Umsetzung der Erkenntnisse aus der XPOMET© in den eigenen Unternehmen.Auch das Ecoystem der Entscheiderfabrik richtet ihren Digital Health Leadership Summit partnerschaftlich auf der Medicinale aus.Die XPOMET© Medicinale 2024 findet vom 03.12.2024 bis 04.12.2024 im Congress Center Leipzig an der Leipziger Messe statt. Erwartet werden über 2.500 Teilnehmer aus mehr als 20 Ländern, darunter C-Level Führungskräfte, Ärzte/innen, Pflegefachkräfte, Techniker/innen, Forscher/innen, Unternehmer/innen, Studierende und politische Entscheidungsträger/innen.Für weitere Informationen und Anmeldung besuchen Sie bitte www.xpomet.com.Über XPOMET Medicinale:Die XPOMET© Medicinale ist die führende interaktive HealthTech-Convention in der Medizin. Seit 2018 bringt sie die innovativsten Köpfe der Gesundheitsbranche zusammen, um die Zukunft der medizinischen Versorgung zu gestalten. Als community-getragene Veranstaltung fördert XPOMET den offenen Dialog und die Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren des Gesundheitswesens.