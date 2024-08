Am Dienstagabend passte Evotec die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an - und löste einen Crash um 34,63 Prozent aus. Jetzt notiert Evotec am oberen Rand der Handelsspanne, die in den Jahren 2010 bis 2016 galt. Ist all der Fortschritt der letzten Jahre wirklich verloren?

Den vollständigen Artikel lesen ...